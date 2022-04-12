The Steve Group Gözünden “Bitcoin 2022” Miami

MicroStrategy CEO’su Michael Saylor: ”2 milyon dolarınız var ve onu 2 milyar dolar yapmak istiyorsanız altın yerine Bitcoin alın.” ”Yeni bankalar ortaya çıkacak ve Bitcoin’e adapte olacak. Adapte olamayanlar piyasadan çekilecek. Bazı hükümetler BTC’yi kabul edecek bazıları etmeyecek, ama en sonunda BTC sürekli olarak yükselecek.”