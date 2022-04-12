The Steve Group Gözünden “Bitcoin 2022” Miami

Hafta sonunda biten Bitcoin 2022, blockchain teknolojisini merkeze alan, teknolojik gelişmeleri, finansal güçlendirmeyi ve kültürlerarası etkileşimi artıran tarihteki en büyük Bitcoin etkinliğiydi. Etkinliğin en önemli çıktılarını ise The Steve Group adına Derya Türker ve Lina Seiche paylaştı.
Bitcoin, iş ve spor dünyasından birçok ismin katıldığı Bitcoin 2022 Miami konferansı çok yoğun geçen 3 günün ardından son gününü ses getiren bir partiyle kapattı. Konferansın öne çıkan anları:
- Tarihin en büyük bitcoin etkinliği Bitcoin 2022; geçen yıl 12.000 olan ziyaretçi sayısını bu sene 25.000’e yükseltti.
- The Steve Group CEO’su Derya Türker, Michael Saylor’un evinde özel olarak gerçekleştirilen davete katıldı. İş dünyası ve Bitcoin sektöründen önemli isimlerin katıldığı bu davetin çıktıları ise kısa zamanda sektörde büyük etki yaratacak.
- Lina Seiche’in yaratıcısı olduğu The Little HODLer Miami’de büyük bir ilgiyle karşılandı. The Little HODLer için ayrılan stantta bitcoinerlar tarafından Bitcoin maskotu olarak kabul gören The Little HODLer’ın 1000’e yakın pelüş oyuncağı satıldı.
- Lina Seiche’in yaratıcısı olduğu The Little HODLer’ın karikatürlerinin imza günü, kalabalık bir katılımla gerçekleşti. İmza günü, takipçi ve konferans katılımcılarının sohbet ve fotoğraf çekimleriyle geride keyifli anılar bıraktı.
- Türkiye saati ile 15:30 da başlayan Parti 04:15’e kadar sürdü. 22 ayrı sanatçının performansıyla devam eden parti; Apashe, M Ø, Steve Aoki, Deadmau5 gibi dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yaptı.
Sektör liderlerinin sözcü olarak yer aldığı panel ve söyleşilerin öne çıkan başlıkları, sektörün kısa dönem geleceğine de ışık tuttu.
- MicroStrategy CEO’su Michael Saylor: ”2 milyon dolarınız var ve onu 2 milyar dolar yapmak istiyorsanız altın yerine Bitcoin alın.” ”Yeni bankalar ortaya çıkacak ve Bitcoin’e adapte olacak. Adapte olamayanlar piyasadan çekilecek. Bazı hükümetler BTC’yi kabul edecek bazıları etmeyecek, ama en sonunda BTC sürekli olarak yükselecek.”
- Blockstream Güvenlik Bölümü Başkanı Samson Mow: ”Roatan Adası’nda Prospera iş birliğiyle Bitcoin resmi para birimi oluyor! Madeira’da BTC resmi para birimi oluyor! Madeira’da Bitcoin alıp satımı yaparken hiçbir vergi alınmıyor yani vergiye tabii değil.”
- Amerikalı profesyonel tenisçi Serena Williams: ”İnsanlar Bitcoin’i tek parça olarak alacağını düşünüyor. Kişileri, Bitcoin’i parça parça alıp biriktirebilecekleri bir yatırım aracı olarak görmeleri konusunda eğitmemiz gerekiyor”
- Vailshire Capital Kurucu CEO’su Jeff Ross: “BTC Dünya’nın en güvenli varlığıdır. Biz Bitcoinciler zamanla, ABD dolarından çok daha güvenilir bir liman olduğunu kanıtlayacağız.”
- Curve Kurucu CEO’su Shachar Bialick: “Şu an bildiğimiz para dünyası, duvarları olan bir bahçe gibi. Özgürleştirmek için kendi finansımızın özgürlüğünü elimize almalıyız, bunun da yolu Bitcoin.”
- ABD’li Savcı Neal Kumar Katyal: “Bitcoin’in, sorumlu bir şekilde geliştirilmesi gereklidir. Ben de bu kapsamda Bitcoin’i sevdiğim için buradayım. ”
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı