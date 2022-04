The Steve Group’un 1. Yılında, Kurucu Ortaklar Derya Türker ve Orkun Olgar Steve Talks’da!

The Steve Group’un kurucu ortakları Derya Türker ve Orkun Olgar, 1. kuruluş yıldönümlerinde Steve TV’de Steve Talks’a konuk oldular. Geçmiş 1 yılın ve gelecek 1 yılın planlarının konuşulduğu keyifli sohbette kurucu ortaklar, The Steve Group CMO’su Gökberk Başdan ve pazarlama ekibinden Melisa Balta’nın sorularını yanıtladı.

Türkiye’de blockchain teknolojisinin gelişimine yaptığı katkı ile adından sıkça bahsettiren The Steve Group, kuruluşunun birinci yıldönümünde kurucu ortaklarını Steve Talks’da ağırladı. YouTube Steve TV’de yayınlanan programda, Orkun Olgar ilk yılın hedeflenen yerden, maddi ve manevi açıdan daha iyi bir yerde olduğunu ifade etti. Türkiye’de ekosisteme yararlı olmak ve globale açılmak adına çalışmaları sürdürdüklerine dikkat çeken Derya Türker, 6 milyondan fazla tekil kullanıcının olduğu bir sektöre fayda sağladıklarını vurguladı. Bitfinex ve Tether’in Türkiye’deki resmi çözüm ortağı olduklarını ifade eden Türker, The Steve Group’un Little HODLer iş birliğinden bahsederek bu projeyi globale taşımayı arzu ettiklerini söyledi. Miami Bitcoin Konferansı’nda yer alan Little HODLer standının yanı sıra, Little HODLer’in kioskları, stantları ve franchise’larının olacağını sözlerine ekledi.

The Steve Group’un metaverse eğitimlerine, #StevedaMusic ve #StevedaCinema çalışmalarına da değinen Derya Türker, bu çalışmaları kripto alanında büyüyen bir şirket olarak The Steve Group’un genç ve dinamik kitlesine fayda sağlamanın bir yolu olarak gördüklerini ifade etti. Orkun Olgar kapitalist dünya düzeninde sosyal olarak bir yarar sağlamanın önemine dikkat çekerek bunun büyük resimde bir kazan-kazan ilişkisi olduğunu söyledi.

SteveTV Youtube kanalında gerçekleşen dijital sohbette, Derya Türker ve Orkun Olgar ‘ın girişimcilere verdiği mesajlar da yer aldı. Projesine inanan genç girişimcilerinin hedefleri konusunda objektif olmaları gerektiğini ifade eden kurucu ortaklar, gerektiğinde vazgeçmesini bilmenin de önemli olduğunu vurguladı.

