THY Teknik A.Ş. Boeing ile Yenilenen Yedek Parça Sözleşmesiyle Envanter Portföyünü Genişletiyor

Boeing ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., özel imal yedek modül paket kontratını yenilediklerini duyurdu. Böylelikle, uçak bakım ve tamirat tedarikçisinin mevcut kontratı üç yıl müddetle uzatılmış oldu. Yenilenen kontrat, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin verimlilik ve güvenilirliğini artırmanın yanı sıra yedek kesim ve komponent hizmetleri global ağına erişimini güçlendirecek.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve İcra Komitesi Üyesi Mikail Akbulut, “Boeing ile yenilenen yedek kesim kontratımız, müşterilerimize en uygun kesin eseri sağlama konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Elbet ki, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve Boeing ortasındaki bu işbirliği, piyasa taleplerini karşılamada ileri bir dönüm noktasıdır.” açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., yenilenen mukavelenin sunduğu fiyat ve uygunluk ayrıcalıklarıyla bakım operasyonlarını verimli ve kolay hale getirmeye devam edecek. Özel imal yedek modül paket kontratının üç yıl mühletle yenilenmesiyle, şirketin portföyü 9.000 adet yedek kesim ile genişliyor. Bunlar ortasında Boeing modüllerinin yanı sıra Boeing ve iş ortağı işletmeler tarafından sağlanan tedarikçi modülleri bulunuyor.

Boeing Satış Sonrası Hizmetler Lider ve CEO’su Ted Colbert, “Endüstrimiz, pandemi ve devamındaki güzelleşmeden doğan zorlukların üstesinden gelmeye devam ederken, iş ortaklarımız da tertiplerine kıymet katacak ve müşterilerine kesin eser sağlayacak özgün tahliller üretme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bu kontratla öngörülebilirliği ve esnekliği artan, maliyet açısından rekabetçi ve geniş tedarik ağına sürdürdüğü itimattan dolayı Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’ye teşekkür borçluyuz.” dedi.

Dünyanın önde gelen havacılık hizmetleri tedarikçilerinden biri olan ve son derece yetişmiş iş gücü ile dünya genelinde kapsamlı bakım, tamir, modifikasyon ve rekonfigürasyon hizmetleri sunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., uçak operatörlerini ve sahiplerini kapsamlı komponent tedariki, tasarım, sertifikasyon ve üretim hizmetleriyle global seviyede desteklemektedir.

Boeing, tüm müşterilerine 13 milyondan fazla yedek modüle erişim, 7/24 teknik uzmanlık ve yedek kesim meselelerine geniş bir kapsamda takviye hizmeti sağlıyor.

Dünyanın önde gelen havacılık ve uzay şirketi Boeing, 150’den fazla ülkedeki müşterilerine havacılık eserleri ve takviye hizmetleri sağlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en büyük ihracatçısı olan şirket, global bir tedarikçi üssünün kabiliyetlerini ileri seviyede ekonomik fırsat, sürdürülebilirlik ve topluluk tesiri için kullanmaktadır. Boeing grupları, geleceğe yönelik yenilikler getirmeyi ve şirketin temel bedelleri olan güvenlik, kalite ve dürüstlüğü yaşatmayı hedeflemektedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı