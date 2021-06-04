Ticaret Bakanı Muş, KKTC’ye gidiyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ortasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi gayesiyle 3 Haziran 2021 tarihinde KKTC’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Kelam konusu ziyaret kapsamında, Bakan Muş; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Meclis Lideri Başkan Sennaroğlu ve KKTC Başbakanı Ersan Saner tarafından kabul edilecek.

Bakan Muş ayrıyeten, KKTC Başbakan Yardımcısı, İktisat ve Güç Bakanı Erhan Arıklı ve KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile de ikili görüşmelerde bulunacak.

Bakan Muş’un KKTC Başbakan Yardımcısı, İktisat ve Güç Bakanı Erhan Arıklı ile gerçekleştireceği görüşmede, KKTC ile Türkiye ortasındaki ticaretin akışının hızlandırılması ve ticaret hacminin artırılması için atılacak adımlar ele alınacak.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve KKTC Başbakan Yardımcısı, İktisat ve Güç Bakanı Erhan Arıklı tarafından “Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortasında Ticaretin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Protokolü” imzalanacak.

Bakan Muş’un, KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile gerçekleştireceği görüşmede ise, iki ülke ortasında gümrükler alanında işbirliğinin geliştirilmesine ait görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret kapsamında ayrıyeten, KKTC’de yerleşik firmalar ile gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısında iki ülke ortasındaki ticaret ve yatırım imkanları pahalandırılacak.

Türkiye ile KKTC ticaret hacmi

Türkiye ile KKTC ortasındaki ticaret hacmi 2021 yılının birinci dört ayında geçen yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 12 artışla 351 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birinci dört ayda, KKTC’ye ihracat bir evvelki yılın tıpkı devrine oranla yüzde 8 artarak 297 milyon dolara yükselirken ithalat yüzde 38 oranında artarak 54,5 milyon dolar oldu.

Hibya Haber Ajansı