TikTok, EURO 2020 sponsorluk çalışmalarına devam ediyor

Dünyanın önde gelen kısa görüntü uygulaması TikTok, Avrupa Futbol Şampiyonası UEFA EURO 2020 sponsorluk çalışmalarına sürat kesmeden devam ediyor. TikTok, sponsorluk kapsamında EURO 2020 heyecanını doruğa taşıyacak uygulama içi bir müsabaka başlattı. Kullanıcılar, futbol heyecanlarını yaratıcı görüntülerle #TikTokEuro2020 etiketiyle başlatılan yarışta paylaşıyor.

Ünlü isimlerin heyet üyeliği yapacağı yarışa katılmak için kullanıcıların TikTok Euro 2020 canlı yayınlarından birini en az 30 dakika boyunca izlemesi kâfi olacak. Müsabakaya katılmak isteyen kullanıcılar, canlı yayını izledikten sonra TikTok’un EURO 2020’ye özel oluşturduğu birbirinden eğlenceli filtre ve stickerlarla yaratıcı görüntüler paylaşabiliyor. TikTok bu süreçte eğlenceli filtre ve stickerlarına makul aralıklarla yenilerini ekleyerek heyecan ve eğlenceyi her daim yüksek tutuyor. Kazanan iştirakçileri sürpriz ikramların beklediği, 18 Haziran’da başlayan müsabaka, 11 Temmuz’a kadar devam edecek.

Ulusal futbolcular TikTok heyet koltuğunda

Heyecan verici yarışın heyet koltuğunda ulusal futbolcu Taylan Antalyalı, eski futbolcu Pascal Nouma, eski futbolcu Serhat Akın, ulusal bayan futbolcu Aycan Yanaç, SSport kanalı sunucularından Çağıl Özge Özkul oturuyor. Bu isimlerin yanı sıra eski İspanya ulusal grup kalecisi Iker Casillas ve eski İspanya ulusal ekip oyuncusu Michael Salgado ve eski Brezilyalı oyuncu Marcelo da heyet üyeleri ortasında yer alıyor. Heyet üyeleri müsabaka için çektikleri görüntüde kullanıcıları futbol heyecanlarını paylaşmaya davet ediyor.

‘Taraftarların Buluşma Noktası’

TikTok, kullanıcılarını ‘Taraftarların Buluşma Noktası’nda bir ortaya getirmeyi hedefliyor. Birbirinden heyecanlı ve eğlenceli yarışlarla taraftarlar yalnızca ekiplerine takviye vermekle kalmıyor, EURO 2020 coşkusunu da bu süreçte sonuna kadar yaşama bahtı buluyor. Platform, sporsever TikTok kullanıcılarını “Hemen katılın, taraftarların buluşma noktasında yerinizi alın” mottosuyla bu heyecan dolu serüvene davet ediyor.

EURO Hub, EURO 2020’nin nabzını tutuyor

TikTok, EURO 2020 turnuvası boyunca futbol taraftarlarının tutkularını ve yaratıcılıklarını tabir edebilmeleri için olumlu bir ortam sunuyor. Kullanıcılar uygulamanın arama sekmesine EURO 2020 yazdıklarında, şampiyonaya has tüm içeriklerin yer aldığı bir orta sayfaya yönlendiriliyor.

‘EURO Hub’ olarak da isimlendirilen bu orta sayfada kullanıcılar; EURO 2020 skorlarını, fikstürü, puan tablosunu, atılan golleri ve en yeterli durumları rahatlıkla takip edebiliyor.

Bu sponsorlukla birlikte tüm Avrupa yayın kanallarında UEFA EURO 2020 canlı maç programları esnasında TikTok’u tanıtan dijital sponsorluk haklarına da sahip olan TikTok, taraftarların en sevdikleri futbol içerik üreticilerini takip edebilecekleri, yaratıcı futbol içerikleri üretebilecekleri bir atmosfer yaratıyor. EURO 2020’nin birinci dijital sponsoru olan TikTok, kullanıcıların futbol heyecanlarını paylaşabilecekleri kampanyalar ve yarışlar düzenlemeye devam edecek.

Hibya Haber Ajansı