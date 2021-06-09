TikTok kullanıcıları Sertab Erener’le 30 yıl öncesine gidiyor

Sertab Erener, mesleğinin birinci çıkış müziği ‘Sakin Ol’u tekrar yorumladı. Erener, 30 yıl evvel yayınladığı ‘Sakin Ol’u bu sefer o periyottan kalan fotoğraf ve görüntülerle TikTok’ta dinleyicileriyle buluşturdu. Kullanıcılar da TikTok’ta #sakinol etiketiyle başlayan “challenge”la anne babalarının 30 yıl evvelki hallerini paylaşıyor.

Sertab Erener yeni albümün çıkış kesimi olarak 1992’de yayınladığı birinci müziği ‘Sakin Ol’u seçti. Bu müzikle sevenlerini 30 yıl öncesine götüren Erener, TikTok üzerinden ‘Sakin Ol’u yeni düzenlemesiyle hayranlarıyla buluşturdu. Sertab Erener’in paylaştığı görüntüde 30 yıl evvelki klibinden kesitler yer aldı. TikTok kullanıcıları da eski vakitlere giderek anne babalarının 30 yıl evvel çekilen fotoğraflarını paylaşıyor. #sakinol etiketiyle başlayan challenge, hem gençlere hem de anne babalarına nostalji yaşatıyor.

1980’lerin sonunda sahneye çıkmaya başlayan Sertab Erener, 1992’de yayınladığı ‘Sakin Ol’ albümüyle 90’ların en büyük patlamalarından birini gerçekleştirmişti. Bu çıkıştan sonra yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin müzik tarihinde değerli bir yere sahip olacağını ispatlayan Sertab Erener’in diskografisi başarılarla dolu. Birçok hit modüle imzasını atan müzisyen, mesleğinin birinci ‘best of’ albümünü çıkarmaya hazırlanıyor.

Sertab Erener’in ‘Sakin Ol’ müziği yeni düzenlemesi ve Sertab’ın özel hazırladığı görüntüsüyle TikTok’ta…

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı