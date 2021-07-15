TikTok LIVE Kariyer Günleri sayesinde hayalindeki gelecek mümkün

Dünyanın önde gelen kısa görüntü uygulaması TikTok, Eleman.net, Bilgi Üniversitesi Operations Research Club ve Şişli Meslek Yüksek Okulu (MYO) iş birliğiyle meslek günlerini başlattı. 27-30 Haziran tarihleri ortasında gerçekleştirilecek olan TikTok LIVE Meslek Günleri kapsamında kullanıcılar, hayallerindeki mesleği nasıl geliştireceklerine dair kıymetli ipuçları edinecekler.

4 gün boyunca sürecek olan aktiflikte uzman konuklar profesyonel yaşama ait çok değerli bilgiler paylaşacak. Bu kapsamda yalnızca mesleğini geliştirmek ya da hayalindeki mesleği inşa etmek isteyenler için değil şimdi meslek hayatının başında olanlar için de çok değerli püf noktaları paylaşılacak.

Meslek Günleri’nde profesyonel yaşama dair hangi hususlara yer verilecek?

TikTok LIVE Meslek Günleri boyunca uzman konuklar canlı yayınlarla TikTok içerik üreticilerine ulaşacak. Meslek Günleri kapsamında içerik üreticileri, “part-time iş imkanları, CV oluşturma ve yazımı, Türkiye’de iş imkanları, Tıp eğitimi ve süreci, Seyahat etmenin girişimciliğe katkıları, Yurtdışı eğitim fırsatları, Örnek CV tahlili, Meslek seyahati, Üniversite ve meslek yolu, İş mülakatı teknikleri, Meslekte fark yaratma, gelişim süreci ve ilham kaynakları, Üniversite yılları, Kesim tahlili, Genç teşebbüsçüler ve TikTok ve Öteki bir meslek mümkün” husus başlıklarında kilit değere sahip bilgilere erişebilecek.

Meslek Günleri boyunca kullanıcılar, #kariyerhedefim etiketini kullanarak kendi meslek kıssalarını paylaşabilecek ve canlı yayınlar sırasında uzmanlara sorularını sorabilecek. Meslek Günleri için özel olarak tasarlanan interaktif banner üzerinden de sorular uzman konuklara iletilecek.

Hayalleri gerçekleştirmenin değerinin farkında olan TikTok insanları bilinçlendirmek için çalışmaya devam ediyor. Profesyonel hayatın da ayrılmaz bir modülü haline gelen platform; meslek uzmanlarının, profesyonellerin ve geleceğe umutla bakan gençlerin tercih ettiği yer olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı