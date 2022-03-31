TikTok’la büyüme stratejisi

Çok geniş bir alan, milyonlarca insan ve kıyasıya bir rekabet… Dijitalleşen dünyada 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı ile TikTok diğer sosyal medya devlerine meydan okuyor. Üstelik bugünün ve geleceğin kullanıcısı olarak görülen 18-35 yaş aralığındaki kitlenin de en çok tercih ettiği uygulama haline geldi.

Bu topluluk geniş ve hızlı büyüyor, her zaman keşif dolu; öyle ki sosyal medya kullanıcılarının yüzde 42’si yeni şeyler keşfetmek için TikTok’u kullanıyor. Mutluluk, neşe ve yaratıcılık bu platformla ilişkilendirilen üç duygu oluyor, bu yüzden eğlenceli ve pozitif bir yapı hakim. Hiper etkileşimli olma özelliği taşıyor, TikTok kullanıcılarının yüzde 91’i TikTok içeriğini gördükten sonra aksiyon alıyor ve kullanıcıların yüzde 60’ı bu platformda bir topluluk duygusu hissediyor. Etki dolu olan bu toplulukta milyonlarca videoyu izleme seçeneğiniz bulunuyor, kullanıcılar ürünün linkin paylaşamıyor ama #TikTokMadeMeBuylt etiketinden yararlanarak ilgili ürünün videosunu dolaşıma sokabiliyor, diğer kullanıcıların keşfine sunabiliyor. Yine bu toplulukta bağlılık oldukça önemli bir unsur, kullanıcıların yüzde 79’u önümüzdeki 6 ay içinde TikTok’u aynı miktarda veya daha fazla kullanmaya devam edeceğini söylüyor.

TikTok, sadece eğlence, mutlu an paylaşımı ya da öğrenme aktivitesi değil, markalara hedef kitle ile etkileşim fırsatı da sunan bir platform olma özelliği taşıyor.

Milyonlarca kullanıcı, milyonlarca marka… Tüketimin saniyeler sürdüğü, hızın her şeyin önüne geçtiği bu platformda etkin rekabet için şirketlerin takip etmesi gereken bazı stratejik modeller bulunuyor.

Bu modellerden Tam Dönüşüm Hunisi şirketler için dijital pazarlamada oldukça popüler olan bir yöntem… Tam Dönüşüm Hunisi markayı keşiften satın almaya kadar götüren sürecin tamamını kapsıyor.

PAZARLAMA HEDEFİ

Sürecin basamaklarını “Farkındalık, İletişim, Düşünme, Niyet, Dönüşüm ve Bağlılık” oluşturuyor. Huni olarak tanımlamanın sebebi de şekilden anlaşılacağı üzere sürecin tıpkı bir huni görüntüsü vermesi. Huninin en üstündeki geniş bölüm çok sayıda kullanıcının olduğu, markanıza bakmaya gelen kalabalık kitleyi temsil ediyor. En altındaki dar bölüm ise stratejinizin başarısı oranında size bağlılık oluşturan yani ürünü satmayı başardığınız kitleyi temsil ediyor. Stratejinin tüm basamaklarında ne kadar büyük başarı yakalanırsa en altta yer alan markanıza bağlılık oluşturduğunuz kitle de o kadar büyük olacaktır.

MARKALAR İÇİN SIÇRAMA TAHTASI

TikTok öyle bir platform ki markalara keşif olanağı tanıyor. Kullanıcıların yüze 54’ü bir markadan TikTok aracılığıyla haberdar olduğunu söylüyor. Örneğin bir Japon atıştırmalığı olan Little Moons #littlemoons etiketi ile TikTok’ta 332 milyon video görüntüleme elde etti. Yine Volvic Hibiscus Tea #pinkdiink etiketiyle 365 milyon görüntülemeye ulaştı. TikTok’un ilgi çekici doğası etkileşim derinliği sağlıyor. Kullanıcıların yüzde 42’si, TikTok’ta ne yapıldığına tüm dikkati ile odaklanıyor.

Dakika başına etkileşim oranı sosyal medyada ortalamasında 6 iken bu oran TikTok’da 10’a yükseliyor. Haliyle bu etkileşim kullanıcıları da alışverişe yönlendiriyor.

“Böyle bir planım olmadığı halde kendimi alışverişte buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 57 ile yani kullanıcıların yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu oran diğer platformların ortalamasına bakıldığında ise yüzde 44’de kalıyor.

Yapılan paylaşımlara bakıldığında #TikTokMadeMeBuyIt etiketi kullanılarak yani TikTok beni satın aldı gönderisi olarak 5.7 milyar video görüntülendi. Aynı şekilde TikTok bana bunu yaptırdı anlamına gelen #tiktokmademedoit etiketiyle de 1.5 milyar video görüntülendi.

TikTok’un özgünlüğü reklam algılarını da artırıyor. Tüketicilerin yüzde 78’i platformlarda markalar ve kişilerle etkileşim kurmak için daha fazla zaman harcıyor. Markaların bu etkileşimi bir sıçrama tahtası olarak değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü kullanıcılar TikTok’ta keşif yaptıktan sonra yeni ürün ve markalara yönleniyor ve onlar hakkında daha fazla bilgi edinme çabasına giriyor. Rakamlar bu durumu en açık kanıtı niteliğinde. Kullanıcıların yüzde 68’i TikTok’ta gördüğü bir ürün ya da markayı araştırıyor. TikTok kullanıcılarının yüzde 37’si ise öğretici veya nasıl yapılır videolarını izlemekten keyif alıyor.

Bunun için de markaların ürün keşfini artırıcı iş birliğine yönelmesi gerekir; bu sayede keşif, eğitme, bilgilendirme ve kullanıcılara yeni ürünleri denemeleri için ilham verebilirler.

TİKTOK, PLANSIZ SATIN ALMALARIN İLHAM KAYNAĞI

TikTok, başka hiçbir platformda olmadığı kadar plansız satın almalara da ilham veriyor. Planda yokken sosyal medyanın ilhamıyla satın alma eylemini yerine getirenlerin oranı diğer platformlarda ortalama yüzde 65’te kalırken, TikTok’ta bu oran yüzde 71 olarak öne çıkıyor.

TikTok reklamları da markalar için ödeme yapan kullanıcıların ruh halini yükseltiyor. Kullanıcıların 56’sı bir reklamı gördükten sonra marka hakkında daha olumlu hissediyor.

Potansiyel tüketicilerle etkileşimde olmak da markalar için önemli bir adım. Talep toplayarak bu tüketicilerin satın alma amaçlarını yönlendirebilirsiniz.

• Kampanyalara katılanlarla iletişime geçin

• Ürün örneği sunun

• Bülten veritabanınızı oluşturun

Alışverişe uygun çözümler sunmak keşifleri hızla satın alma işlemlerine dönüştüreceğinden koleksiyon reklamları ve dinamik vitrin reklamlarını kullanmak da markalara avantaj sağlayan bir başka unsur. Çünkü bu reklamlara ürününüzün hem öne çıkmasını sağlayabilir, kullanıcıya otomatik ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlayarak doğru ürünlerin doğru kişilere tanıtılmasını sağlayabilirsiniz.

BAŞARI İÇIN 5 ALTIN KURAL

• Sesin gücünden yararlanın

• Reklam yapmayın TikTok yapın

• Birden çok reklam öğesi ile trafik oluşturun

• Birden fazla reklam çözümünü birleştirin

• Keşfet, eğlendir, yükselt ve katıl mantığıyla geniş hedefe ulaşın

Markaların unutmaması gereken nokta etkinleştirme, dönüşüm hunisinin her aşamasını tek tek ele almakla ilgili değil daha güçlü sonuçlar elde etmek için aşamalardan nasıl yararlanılacağını bilmekle ilgilidir. Bunun için fark edil, iletişime geç, başarıyla tamamla…

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı