TIPA World Awards 2021’in kazananı ViewSonic

Dünyanın önde gelen görsel eser tahlilleri sağlayıcısı ViewSonic, profesyonel monitör serisi içerisinde yer alan VP2768a modeliyle Technical Image Press Association (TIPA) World Awards 2021’de “En Âlâ Üst Düzey Fotoğrafçılık Monitörü” mükafatını kazandı.

ViewSonic,ColorPro profesyonel monitör serisinden VP2768a modelinin Technical Image Press Association (TIPA) World Awards 2021 kapsamında En Düzgün Üst Düzey Fotoğrafçılık Monitörü mükafatını kazandığını duyurdu. Yaratıcı profesyoneller için geliştirilen VP2768a, sunduğu yüksek renk doğruluğu standardı, renk tutarlılığı ve kalibrasyon özellikleriyle yüksek seviye grafik sanatları uygulamaları için üst seviye bir monitör olarak kabul ediliyor. Kesimdeki şirketlerin ve eserlerinin takdir edilip onurlandırılmasını hedefleyen TIPA World Awards, tüketicilerin satın alma tercihlerini etkileyen kıymetli bir kılavuz olma özelliğine sahip.

“ViewSonic eserlerde yaptığı yeniliklerde her vakit yaratıcı profesyonellerin gereksinimlerine kıymet vermiş, bu maksatla tasarımcılarla, fotoğrafçılarla ve görüntü prodüktörleriyle iş birliği yapmıştır. Bu sayede, sunduğumuz eserlerde tasarım ve fonksiyonellik istikrarını kurabiliyoruz.” diyen ViewSonic Monitör İş Ünitesi Lideri Oscar Lin, mevzuyla ilgili olarak kelamlarına şöyle devam ediyor: “Üyeleri ortasında fotoğrafçılık kesiminin en tesirli ve tanınmış yaratıcı uzmanlarının yer aldığı TIPA tarafından verilen bu ödül, ColorPro profesyonel monitörlerin renk doğruluğu konusunda kesim başkanı olduğunu ve kullanıcı odaklı dizaynıyla dünya genelinde yaratıcı profesyonellerin tercihi olduğunu doğruluyor.”

Fevkalâde renk performansı

VP2768a; fotoğrafçılık, tasarım ve görüntü düzenleme üzere yaratıcı işlerde ülkü tahliller sunan ViewSonic’in ColorPro profesyonel monitör serisindeki üst seviye teknolojilere sahip monitörlerden biri olarak kullanıcılarına eşsiz özellikler sunuyor.

Harikulâde renk performansı sunan VP2768a, bu yıl TIPA ödül müracaatları ortasından kullanıcıya öncelik veren yaklaşımıyla öne çıkmayı başardı. Farklı giriş çıkış cinslerinin yaratıcı iş sürecinin bir modülü olduğunu kabul eden dizaynıyla eser, masadaki kalabalığı temizleyerek daha entegre bir iş akışı oluşturuyor.

VP2768a, Display Port çıkışı ikili monitör zinciri kurmaya imkan verirken USB Tip-C üzerinden bir bilgisayar bağlayarak tüm bilgiyi tek bir kabloyla aktarmak mümkün oluyor. Entegre USB 3.0 merkezi ise klavye, mouse ve flash şoför kullanmayı sağlıyor. Tek kablolu USB Tip-C tahlili kurumsal şirketler ve tasarım stüdyoları göz önünde bulundurularak tasarlandı. Ethernet’in de dahil olduğu bu tahlil kablolu ağ temaslarını kablosuz ağ irtibatlarına nazaran daha emniyetli hale getiriyor.

TIPA mükafatı, Pantone onayından sonra VP2768a’nın elde ettiği yeni bir muvaffakiyet. Pantone onaylı VP2768a harika renk üretimiyle Pantone Matching System renk ihtiyaçlarını üst seviye doğrulukla karşılıyor. Yüzde 100 sRGB kapsama oranına ulaşan eser donanım tabanlı kalibrasyona da takviye veriyor.

VP2768a ayrıyeten dünyaca ünlü güvenlik ve kalite uzmanlığı kurumu TÜV SÜD’ün testlerinden de geçerek TÜV SÜD onaylı renk körlüğü modu sunan birinci monitör oldu. Dizayncılar Simülasyon modunu kullanarak dizaynlarının renk körlüğüne ve kardiyovasküler sıkıntılara sahip şahıslara uygun olup olmadığını görebiliyor. Renk körlüğüne sahip kullanıcılar ekrandaki detayları daha güzel görmek için Renk Filtresi modundan yararlanabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı