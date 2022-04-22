Tivibu’da futbol bayramı

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu’da, Bayern Munih – Borussia Dortmund (Der Klassiker) ve İspanya Kral Kupası finali karşılaşmaları naklen yayınlanıyor. Tivibu spor paketi ve süper paket aboneleri, dünyanın heyecanla beklediği Bayern Munih – Borussia Dortmund ve Real Betis – Valencia karşılaşmalarını izleyebiliyorlar.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunmayı sürdürüyor. Tivibu, Bundesliga derbisi “Bayern Munih – Borussia Dortmund” ve İspanya Kral Kupası finali maçlarını naklen ekranlara getiriyor.

Dünyanın heyecanla beklediği Bayern Munih – Borussia Dortmund derbisi sporseverlere keyifli bir futbol deneyimi yaşatırken İspanya Kral Kupası finali (Real Betis – Valencia) bir kez daha seyirciyle buluşuyor.

Şampiyonluk mücadelesinde en güçlü aday Bayern Munih

2012-2013 sezondan beri şampiyonluğu elden bırakmayan Bayern Munih, bu sezonda da şampiyonluğun en güçlü adayı olarak lider konumda bulunurken takipçisi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Her iki takım için de şampiyonluk yolunda büyük bir önem taşıyan karşılaşma, 23 Nisan Cumartesi günü Tivibu Spor 3 kanalından saat 19.30’da naklen yayınlanıyor.

“Copa Del Rey” yalnızca Tivibu’da

2022 İspanya Kral Kupası Yarı Finali’nde geçen yılın finalisti Athletic Bilbao’yu eleyerek finale çıkmaya hak kazanan Valencia, güçlü rakibi Real Betis’le kozlarını paylaşacak. Sunuculuğunu Güney Mergen’in üstleneceği kıran kırana mücadele, 23 Nisan Cumartesi günü yalnızca Tivibu Spor 3 kanalından saat 23.00’da yaşanacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı