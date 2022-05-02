TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge D-Smart’ın Konuğu Oluyor

D-Smart’ın sevilen programı Haftanın Konuğu, TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge’yi ağırlıyor. Yarış severlerin ve atçılık dünyasının merak ettiği soruları Aykut Aydın soracak, Ahmet Özbelge yanıtlayacak.

Gazi Koşusu’na 2 aydan az bir süre kala İstanbul büyük şölene hazır mı? Ahmet Çelik’in 7 kez Gazi’yi üst üste kazanmasını nasıl yorumluyor? Ganyan bayilerin primlerinde artış düşünülüyor mu? Kamçı kullanımı konusunda neler düşünüyor? Karadeniz’e hipodrom yapılacak mı? Önümüzdeki dönemde ne gibi sürprizler yapılacak? Foto finişte yanılma olur mu?

D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın merak edilen her şeyi soracak, Ahmet Özbelge içtenlikle yanıtlayacak. Haftanın Konuğu Ahmet Özbelge özel bölümü Ramazan Bayramının 2. Günü Salı akşamı saat 20.00’den itibaren D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı