Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul Malkara’da Gerçekleştirilen Bayramlaşma Törenine Katıldı

Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul Malkara’da Gerçekleştirilen Bayramlaşma Törenine Katıldı

 Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Ramazan Bayramı dolayısıyla 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 11.0
Ana Sayfa Spor 2 Mayıs 2022 20 Görüntüleme

TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge D-Smart’ın Konuğu Oluyor

TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge D-Smart’ın Konuğu Oluyor

D-Smart’ın sevilen programı Haftanın Konuğu, TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge’yi ağırlıyor. Yarış severlerin ve atçılık dünyasının merak ettiği soruları Aykut Aydın soracak, Ahmet Özbelge yanıtlayacak.

Gazi Koşusu’na 2 aydan az bir süre kala İstanbul büyük şölene hazır mı? Ahmet Çelik’in 7 kez Gazi’yi üst üste kazanmasını nasıl yorumluyor? Ganyan bayilerin primlerinde artış düşünülüyor mu? Kamçı kullanımı konusunda neler düşünüyor? Karadeniz’e hipodrom yapılacak mı? Önümüzdeki dönemde ne gibi sürprizler yapılacak? Foto finişte yanılma olur mu?

D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın merak edilen her şeyi soracak, Ahmet Özbelge içtenlikle yanıtlayacak. Haftanın Konuğu Ahmet Özbelge özel bölümü Ramazan Bayramının 2. Günü Salı akşamı saat 20.00’den itibaren D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Kenya Milli Takım teknik direktörü Engin Fırat D Smart’a konuk oldu

Kenya Milli Takım teknik direktörü Engin Fırat D Smart’a konuk oldu