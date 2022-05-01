TKP 33 noktada 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı

Bugün Türkiye’nin pek çok ilinde emekçiler birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs için buluştu. İstanbul Maltepe, İzmir Gündoğdu Meydanı ve Ankara Tandoğan Meydanı başta olmak üzere Türkiye’de toplamda 33 noktadaki mitinglere çağrı yapan Türkiye Komünist Partisi, bugün “Bu Düzeni Mutlaka Yıkacağız!” pankartıyla tüm noktalardaki mitinglerde yerini aldı.

Yürüyüş öncesi pankartlarıyla alanlarda buluşan TKP örgütlerinin yanı sıra, Kadın Dayanışma Komiteleri, Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ve Birlik Sendikası da 1 Mayıs kutlamalarına TKP ile katıldı.

İstanbul’da sanatçı Orhan Aydın ve müzisyen Gülcan Altan’dan sonra konuşma yapan Merkez Komite üyesi ve İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam, “İktidarın en büyük korkusu işçi sınıfının gücünün farkına varması ve bir araya gelmesidir. İşte bu güç, ülkemizi aydınlığa kavuşturacak ve patronların saltanatına son verecek tek güçtür” ifadelerini kullandı.

“İşçi sınıfı güçlüdür, saraylar yıkar, saltanatlar devirir!”

Düzenin emekçiler için hiçbir umut vaadetmediğine işaret eden İnam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AKP zaten 20 yıldır iktidarda, bu sömürü düzeni sürsün, patronlar gününü gün etsin diye iş başında. Millet ittifakı, AKP eskileri falan ise düzene değil AKP’ye muhalifler sadece. AKP tökezlerse diye sermayenin yedek lastiği görevini yerine getiriyorlar. Ve hiçbirisi emekçilerin bahsettiğimiz taleplerine ne yanıt vermeyi düşünüyor, ne de buna dair bir çözüm önerebiliyorlar. Düzen partileri topu birden halka kendilerine güvenmeleri gerektiğini, başka da bir şey yapmamalarını, zaten başka da çareleri olmadığını anlatıp duruyorlar. Emekçilerin yalnız ve örgütsüz olmasından yararlanıyor, en çok emekçilerin kendilerini zayıf ve çaresiz hissetmesine güveniyorlar. Ama yanılıyorlar… İşçi sınıfı güçlüdür. Saraylar yıkar saltanatlar devirir. Ne padişahlara boyun eğmiştir ne de sultanlara. Bugün iktidarın en büyük korkusu ise işçi sınıfının gücünün farkına varması ve bir araya gelmesidir. İşte bu güç, bugün ülkemizi aydınlığa kavuşturacak ve patronların saltanatına son verecek tek güçtür.”

İnam sözlerini tüm emekçileri TKP saflarında mücadeleye çağırarak noktaladı.

“Ekmeğimizi kazanmak, insanca yaşamak için…”

Ankara’da Merkez Komite üyesi ve Ankara İl Başkanı Ozan Yılmaz, İzmir’de ise Merkez Komite üyesi ve İzmir İl Başkanı Başar Özer mitinglerde konuşma yaptı.

“Ekmeğimizi kazanmak, hakkımız olanı almak, insanca yaşamak, yarınlara umutla bakabilmek, doğayla barışık, kardeşçe yan yana durabilmek için bu düzenden kurtulmalıyız.” diyen TKP’liler, İstanbul, Ankara ve İzmir dışında, Antalya, Adana, Eskişehir, Kocaeli, Konya, Giresun, Samsun, Erzurum Karaçoban, Diyarbakır gibi illerin de içinde yer aldığı toplam 33 noktada mitinglere katıldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı