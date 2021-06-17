TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan NATO zirvesini değerlendirdi

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan Brüksel’de gerçekleşen NATO doruğunu Cumhuriyet’e kıymetlendirdi.

“NATO YAYILMACI EMPERYALİST BİR ÖRGÜTTÜR”

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, NATO doruğunda şaşırtan hiçbir şeyin olmadığına dikkat çekerek “NATO kurulduğundan beri savaşçı, yayılmacı bir emperyalist örgüt. Tepe sonrasında açıklanan bildiri ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in basın toplantısında söyledikleri milletlerarası alanda son derece tehlikeli bir tırmanışa işaret ediyor. Burada Çin’e karşı öngörülerimizin ötesinde saldırgan bir üslup kullanıldığını söyleyebiliriz. Özetle NATO, kendi coğrafyasının ötesinde bütün dünyayı bir savaş alanı olarak gördüğünü bir sefer daha teyit etmiş oldu” dedi.

“STRATEJİK İŞTİRAK TÜRKÜSÜ TEKRAR PİYASAYA SÜRÜLECEK”

ABD ve NATO’nun Rusya’yı kuşatma planlarında Karadeniz ile Baltık Bölgesinin son derece büyük bir değer taşıdığının altını çizen Okuyan şu tabirleri kullandı:

“Romanya ve Bulgaristan uzun bir müddettir ABD’nin istediği bir çizgide duruyor. Ukrayna aslında Rusya’ya karşı NATO şemsiyesinde bir askeri karşı karşıya geliş için ortam yaratma kederinde. Türkiye evvelden beri Karadeniz’de daha itidalli bir siyaset sürdürüyordu ve AKP bunu değiştirmek için uygun vakti kolluyordu. İçeride önemli siyasal ve ekonomik açmazlarla karşı karşıya olan Erdoğan’ın ABD ile bağları düzeltebilmek için elindeki en değerli kozlardan biri Karadeniz’di. Bir müddettir bu doğrultuda adımlar atılıyordu. NATO Zirvesi’yle birlikte artık bütünlüklü bir stratejiyle karşı karşıyayız. AKP’lilerin “emperyalist oyunları bozduk” edebiyatı her vakit koftu ancak artık bunlar yerini “NATO’nun muteber ve vazgeçilmez unsuru” böbürlenmesine bırakıyor. Stratejik paydaşlık türküsü de tekrar piyasaya sürülecektir. Hem işbirlikçi hem riyakârlar.”

“İSLAMCI GÜÇLERİ REGÜLE VE KOORDİNE ETME MİSYONU VERİLİYOR”

Okuyan açıklamasının devamında, “Karadeniz’in dışında Türkiye’nin askeri ve siyasi varlığı açısından bilhassa değer taşıyan Suriye ve Libya’da Ankara’nın siyasetlerini NATO stratejisinin ayrılmaz kesimi haline getirme kararlılığı gözüküyor” dedi.

Bu bağlamın bilhassa “Türkiye’nin Suriye’nin geniş sayılabilecek bir bölgesindeki egemenliği NATO tarafından tescil edilmiş olduğunu” vurgulayan okuyan tabirlerini şu halde sürdürdü:

“Suriye’nin fiilen bölünmesi yolunda ilerliyorlar. Afganistan’da havaalanı dahil kimi stratejik noktaların güvenliğin Türkiye tarafından sağlanması ise kolay bir sorun değil. Bahsin ABD çıkarlarını Mehmetçiğin müdafaasının ötesinde boyutları var. NATO Tepesi, Türkiye’ye İslamcı güçleri regüle ve koordine etme misyonunun verilmekte olduğunu gösteriyor. Afganistan’da önümüzdeki periyot Taliban’ın tartısı artacak. Türkiye’ye bunu engellemek değil, NATO çıkarlarıyla uyumlu hale getirme vazifesi veriliyor. Batı emperyalizminden demokrasi bekleyenlerin, hayal kırıklıklarına onlardan laiklik bekleyenlerin hayal kırıklığını eklemeli.”

Okuyan son olarak, “TKP ısrarla emperyalizm, gericilik ve sömürü alakaları bir bütündür diyor. NATO Tepesi bu gerçeğin delilidir. NATO varsa sömürü vardır. NATO varsa zorbalık, adaletsizlik, gericilik, militarizm vardır. NATO en büyük kabahat örgütüdür” sözlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı