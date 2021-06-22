TKP memleketin dört bir yanında temsilcilikler açmaya devam ediyor

Türkiye Komünist Partisi memleketin dört bir yanında vilayet, ilçe temsilcilikleri, semt konutları, emekçi konutları, köy meskenleri açmaya devam ediyor.

Yeni temsilcilikler açmaya bu hafta doğu vilayetlerinde devam eden TKP, geçtiğimiz salı günü Iğdır Vilayet Binası, çarşamba günü Ağrı Vilayet Binası açılışlarını gerçekleştirdi. Bugün ise Ağrı Patnos İlçe Binası’nın açılışı yapılacak.

Bölgedeki işçiler ve öğrencilerin katıldığı açılışlarda konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, memlekette insanın, emeğin ve sömürünün olduğu neresi varsa TKP oradadır dedi ve iktidarın memleketin her yerinde tahribat yarattığını, atanan kayyumlarla halkın iradesinin gasp edildiğini söyledi.

Kemal Okuyan yaptığı konuşmalar şu tabirleri kullandı:

“Yaşanan tüm meselelerin bu düzenle bir bağı var ve bu nizam değişmeden bu ülkede ne işsizlik sorunu, ne bayana şiddet sorunu, ne yoksulluk ne de Kürt sorunu çözülemez. Bu tertip kendi yarattığı sıkıntıları çözme niyetinde ya da maharetinde değil. Bu tertipte yaşanan tüm sıkıntılar her yerde tıpkı. İzmir’den Antalya’ya, Trakya’dan Karadeniz’e kadar yaşanan ne sorun varsa Ağrı’da da, Iğdır’da da var. Serhat bölgesinde yaşayan insanların yaşadıkları yoksulluğun ve işsizliğin kaynağı ile öbür bölgelerdeki örneklerin kaynağı birebirdir ve bu sistemdir. Bu nizamı değiştireceğiz. Bugün burada buluştuk fakat eminim ki yarın daha da büyüyecek gayretimiz ve Ağrı’da salonlara sığmayıp daha büyük yerlerde bir ortaya geleceğiz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı