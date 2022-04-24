TKP’nin halkın temsilcilerini seçtiği toplantıları devam ediyor

Türkiye Komünist Partisi’nin yaklaşmakta olan Parlamento seçimleri için milletvekili aday adaylarını tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlerinde belirlediği toplantılar devam ediyor. TKP adaylarını belirlerken aynı zamanda bulunduğu tüm yerelliklerde güçlenme; dayanışma ve umudu büyütme hedefi taşıyor.

Bu hafta sonu gerçekleşen toplantılardan biri de Bursa’daydı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın da katıldığı toplantı Bursa halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda konuşma yapan Okuyan, “Boyun eğmediğimizi, çoğaldığımızı, alnımız dik bir şekilde yürüdüğümüzü ve başarılı olmaya başladığımızı gösterdiğimizde düzen değişikliği isteyenler de çoğalacaktır” dedi.

“Boyun eğmeden mücadeleye devam edersek düzen değişikliği isteyenler çoğalacaktır”

“Bakın Türkiye’deki önümüzdeki seçimde, ‘Ben boyun eğmiyorum, ben başka bir düzen istiyorum’ diyenlerin sayısında radikal bir artış sağlarsak… Bakın Dersim’de bir belediye başkanı seçildi, ne kadar büyük bir umut yarattı, heyecan yarattı. Halbuki Türkiye’de bir sürü il var, hiçbir belediye başkanı o kadar heyecan yaratmadı.” diyen Okuyan, “Boyun eğmediğimizi, çoğaldığımızı, alnımız dik bir şekilde yürüdüğümüzü ve başarılı olmaya başladığımızı gösterdiğimizde düzen değişikliği isteyenler de çoğalacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplantı milletvekili aday adaylarının konuşmalarıyla devam etti. Neden TKP’den milletvekili aday adayı olduklarını anlatan işçiler, bu düzenden kurtulmanın tek yolunun işçilerin siyasette söz sahibi olmasıyla mümkün olduğunu vurguladılar. Aday adayları arasında emekli ve öğrencilerin yanı sıra tekstil, otomotiv gibi pek çok farklı sektörde çalışan işçiler yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı