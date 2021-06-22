TKYD Heyeti Anıtkabir’i ziyaret etti

Türkiye Kurumsal İdare Derneği’nin (TKYD) Nisan ayında vazifeye gelen yeni İdare Şurası, Anıtkabir’i ziyaret etti. TKYD İdare Konseyi Lideri Dr. Tamer Latife, Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Ülkemizin kalkınmasına ve muasır medeniyetler düzeyine ulaşmasına katkı sunmak için var gücümüzle çaba gösteriyor, bu hedef uğruna ülkemizin tüm kurumlarına ulaşmayı en temel vazifemiz olarak kabul ediyoruz” yazdı.

Kurumsal idare anlayışının tanınması, gelişmesi ve en uygun uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyet gösteren Türkiye Kurumsal İdare Derneği’nin (TKYD), Nisan ayında misyona başlayan yeni İdare Heyeti, Anıtkabir’i ziyaret etti.

TKYD İdare Konseyi Lideri Dr. Tamer Latife’nın liderliğindeki heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra hürmet duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. Dr. Latife, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin Kurucusu Aziz Atatürk, Türkiye Kurumsal İdare Derneği’nin yeni idare heyeti olarak huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duymaktayız.

Dünyada eşi gibisi görülmemiş bir çaba verirken, her türlü çetin şarta karşın Türkiye Cumhuriyeti’ni hukuk temelli kurumsal bir yapı üzerine inşa ettiniz. Bu kurumsal yapıyı korumak, ülkemizin kalkınmasına ve muasır medeniyetler düzeyine ulaşmasına katkı sunmak için var gücümüzle uğraş gösteriyor, bu emel uğruna ülkemizin tüm kurumlarına ulaşmayı en temel vazifemiz olarak kabul ediyoruz.

Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet 100’üncü yılına yaklaşırken, açtığınız yolda durmaksızın ilerlemeye devam edeceğiz. Bu yolu akılla, bilimle, yürekle aydınlattığınız için size, kahraman silah arkadaşlarınıza ve binlerce isimsiz kahramana bir defa daha şükranlarımızı sunuyor, aziz hatıranız önünde hürmetle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı