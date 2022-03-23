TMMOB İçmimarlar Odası QUA Granite ana sponsorluğunda 26. Dönem Yönetim Kurulunu seçti

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı İçmimarlar Odası 26. Olağan Genel Kurulu 19-20 Mart tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti.

Üstün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekânlara taşıyan QUA Granite, TMMOB İçmimarlar Odası 26. Olağan Genel Kurulu’nun ana sponsoru oldu.

Doğal delegeler ile birlikte Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Trabzon Şubeleri ile Mersin İl Temsilciliği, Konya İl Temsilciliği, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilciliklerinden seçilmiş toplam 334 delegeden 185 delege, ayrıca Türkiye’nin diğer şehirlerinden de delege olmayan 45 oda üyesinin katılımıyla gerçekleşti.

Gerçekleştirilen genel kurulda, TMMOB İçmimarlar Odası 26. Dönem Yönetim Kurulu seçimi gerçekleşti. Gerçekleşen seçimlerde 211 Delegenin oyu ile 26. Olağan Yönetim, Onur, Denetleme Üyeleri ile TMMOB Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi. Oda kurullarına aday olan Emrah KAYMAK, Ömer SENCAR, Turan AYÇİÇEK, Naci YALÇIN, İsmet TEKELİ, Damla BUYRUK ve Gökçe ALTUNKAYA ŞAHİN, TMMOB İçmimarlar Odası 26. Dönem Yönetim Kurulu’na seçildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı