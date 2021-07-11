Tmob teknoloji ihracatında vites yükseltiyor

Yerli sermayeli, İngiltere ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere küresel çapta markalara hizmet veren teknoloji şirketi Tmob,

Gelirinin 90’ını ihracattan sağlamayı hedefleyen, yerli sermayeli milletlerarası teknoloji şirketi Tmob, marka kimliğini amaçlarına daha uygun hale getirmek için yeniledi. Perakende, e-ticaret,bankacılık ve havacılık dallarında hizmet veren Tmob’un kurucusu ve CEO’su Rudi Dökmecioğlu, geliştirdikleri teknolojik tahlillerle şirketleri geleceğe taşırken, yurtdışından gelir getiren iş modelleriyle Türkiye iktisadına katkıda bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye ve dünyada milyonlarca kişinin kullandığı taşınabilir uygulamaların mimarı Tmob|Thinks Mobility perakende, e-ticaret, bankacılık ve havacılık kesimlerinde konusunda uzman, dinamik, genç ve daima büyüyen grubuyla şirketlerin dijital dönüşüm seyahatine yeni logosuyla daha yenilikçi ve çağdaş bir irtibat tasarımı yaklaşımı ile farklı bir soluk katmayı hedefliyor.Tmob, dijital teknolojilerin yarattığı değişimi turuncu rengin gücüyle logosuna katıyor ve kolay okunur, besbelli ve keskin sınırlı bir yazı tipi tercih ediyor.

2009 yılında kurulan ve kendi geliştirdiği yenilikçi PaaS portföyü ile işletmelerin yazılım gereksinimlerine uçtan uca tahliller sunan milletlerarası teknoloji şirketi Tmob, süratle devam eden dijital dönüşümün, yenilenen teknolojilerin tüketici davranışlarında yarattığı etkileşime öncü olmak için,her platformda daha güçlü ve bariz logosunu tüm Tmob takımının ortak kararı ile yeniledi.

Geliştirdikleri teknolojik tahliller ve servisler ile şirketleri dijital dönüşüm seyahatinde geleceğe taşırken, yurtdışından gelir getiren iş modelleriyle Türkiye iktisadına katkıda bulunmaya devam eden Tmob, yeni yüzü ile önümüzdeki devirlerde ses getirecek inovatif yaklaşımlar ile çalışmalarına son sürat devam ediyor.

“Rudi Dökmecioğlu: Teknoloji ihracatında birinci 10 firma ortasında yer almayı hedefliyoruz”

Perakende, e-ticaret,bankacılık ve havacılık tahlilleri konusunda uzman olan Tmob’un kurucusu ve CEO’su Rudi Dökmecioğlu:”Bugüne kadar 11 ülkede 200’den fazla projeyi hayata geçirerek edindiğimiz birikim ve tecrübesi, Türkiye’deki şirketlere de sunarak iç pazarda büyük kurumların stratejik ataklarında teknoloji ve dijital dönüşüm partneri olarak yanlarında olmaya devam ediyoruz. Başka yandan yurtdışında geliştirilecek projelerde en üst düzeyde kalite ve hizmet sunmak için ülkemizin avantajlarını kullanarak globalde rekabetçi bir teknoloji şirketi haline gelmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içinde yazılım teknolojisi dendiğinde akla gelen birinci 10 şirket ortasında yer almak için çalışmalarımızı yürütüyor, kurumların iş gereksinimlerine nazaran geliştirdiğimiz e-ticaret tahlilleriyle onları geleceğin teknolojik dünyasına taşırken yurtdışından gelir getiren iş modelimizle Türkiye iktisadına katkıda bulunmaya devam ediyoruz.”

Türkiye ve dünyada, derecelendirme kuruluşlarının belirlediği en büyük 500 firma listesindeki şirketlere hizmet veren ve bankacılık, telekomünikasyon, havayolları, e-ticaret başta olmak üzere farklı dallara özel tahliller sağlayan Tmob, 2013 yılında Ar-ge ofisini, 2021’de de Londra ofisini açtı. İstanbul ve Londra’da ofisleri bulunan ve yenilikçi teknolojilere yatırım yaparak işletmelere paha katmaya devam eden Tmob, yurt içi ve yurt dışında 50’den fazla ödül kazandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı