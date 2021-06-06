TMSF’nin yönettiği 8 şirket İSO-500’de yer aldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak misyon aldığı şirketlerdeki başarısı tescilleniyor. TMSF idaresindeki 8 şirket Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun listelendiği İSO-500’de yer aldı.

TMSF Lideri Muhiddin Gülal, “Bize verilen misyonu layıkıyla yerine getirmenin huzuru, gururu ve memnunluğunu yaşıyoruz. İSO 500 listesinde idaremiz altındaki 8 şirketin yer alması, bu şirketleri ‘Milletin Emaneti’ anlayışıyla yönetmemizin bir sonucu” dedi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönettiği 8 şirket İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı ve Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun yer aldığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer aldı. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl sanayi dalının en bedelli şirketlerini ortaya koyduğu araştırmasında, TMSF’nin yönettiği şirketler üretim, karlılık, ciro, satış sıralamasında 500 büyük sanayi kuruluşu ortasında yer aldı.

TMSF idaresinde, 2019 yılında 108. sırada bulunan HES Hacılar Elektrik 101. sıraya, 190. sırada bulunan Naksan Plastik 184. sıraya, 409. sırada bulunan Form Sünger ve Yatak ise 331. sıraya yükselerek büyük muvaffakiyet elde ettiler.

Listeye giren TMSF idaresindeki başka şirketler ise şunlar; “İstikbal Mobilya 166., Bellona Mobilya 196., Aynes Besin 215., Boyteks Dokumacılık 304. ve Boyçelik Metal 321.”

‘Şirketlerimizin bedellerine kıymet kattık’

TMSF idaresindeki şirketlerin İSO-500 araştırmasındaki başarısı hakkında açıklama yapan TMSF Lideri Muhiddin Gülal, “Bize verilen misyonu layıkıyla yerine getirmenin huzuru, gururu ve memnunluğunu yaşıyoruz. İSO 500 listesinde idaremiz altındaki 8 şirketin yer alması, bu şirketleri ‘Milletin Emaneti’ anlayışıyla yönetmemizin bir sonucu. Devraldığımız andan itibaren, milletimizin emaneti olarak gördüğümüz ve bu sebeple gözümüz üzere baktığımız şirketlerimizin bedellerine paha kattık ve büyüttük. Şirket yönetmedeki bilgi birikimimiz ve deneyimimizle, birebir başarıyı gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı