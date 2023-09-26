TOFAŞ Basketbol yeni sezon kadrosunu tanıttı

2023-2024 Sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yeni başarılar hedefleyen TOFAŞ, yeni sezon açılışını taraftarıyla yaptı.

BURSA (İGFA) – TOFAŞ Sosyal Tesisleri’nde yeni sezon kombine sahibi taraftarlarla gerçekleştirilen sezon açılış buluşmasında TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören ve A Takım Başantrenörü Orhun Ene, 2023-2024 sezonuna dair açıklamalarda bulunurken, TOFAŞ Basketbol A Takım yeni sezon kadrosu tanıtıldı.

Renkli anların yaşandığı gecede oyuncularla bol bol hatıra fotoğrafı çekilip imza alan taraftarlar, çekilişle imzalı TOFAŞ Basketbol Takımı forması kazandı. Taraftarlar arasından şanslı bir kişi de takımın 18 Ekim’de Igokea M:TEL ile deplasmanda oynayacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşması için çift kişilik Bosna Hersek seyahati hediyesinin sahibi oldu.

Yepyeni bir kadroyla 2023-2024 sezonuna yeni hedefler ve yeni umutlarla başlayacaklarını belirten TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören konuşmasında “Bu özel gecede sadece TOFAŞ çalışanlarımızın değil, kombine alan tüm taraftarlarımızla beraber bir arada olmak bizler için gerçekten çok kıymetli.. 2023-2024 Sezonu için kadromuz büyük ölçüde yenilendi. Yepyeni bir kadroyla Koçumuz Orhun Ene’nin liderliğinde oynayacağımız iki kulvarda da iddialıyız ve oldukça da heyecanlıyız. Yeni sezona, yeni hedefler, yeni oyuncular ve yeni umutlarla giriyoruz. Sezona bu birliktelikle güzel bir başlangıç yapmak bizim için önemli” dedi.

Kulüp olarak en önemli amaçlarının altyapıdan olabildiğince oyuncuyu A Takıma, Milli Takıma ve Türk basketboluna kazandırmak olduğunu sözlerine ekleyen Tolga Öngören, “Bu amaçla altyapımıza yatırım yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu yıl A Takımımızda yeni yüzler rol almaya başlayacak. Bu sirkülasyon önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Bugün itibarıyla 7 altyapı oyuncumuz A Takım kadromuzda yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda bunu daha da arttırmak ve oyuncu havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Türk basketboluna, kulübümüze ve Milli Takımımıza daha da iyi oyuncular yetiştirmeyi hedefliyoruz.” diyerek sözlerine son verdi.

Kaynak : İGFA