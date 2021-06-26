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Ana Sayfa Ekonomi 26 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Tofaş, üretime ara verecek

Tofaş, üretime ara verecek

Tofaş Türk Araba Fabrikası A.Ş, üretime orta verecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimiz Bursa fabrikasında planlı yıllık müsaade ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle resmi tatil günlerini de içerecek formda 15 Temmuz – 2 Ağustos 2021 tarihleri ortasında üretime orta verilecektir. Bahse bahis periyotta çalışanlarımız yıllık müsaade hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda  nöbetçi işçi ile yalnızca bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.” bilgisi verildi.

Hibya Haber Ajansı

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