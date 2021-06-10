TOGG ödenmiş sermayesini artırdı

Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Kümesi Sanayi ve Ticaret AŞ, 31 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Heyet toplantısında alınan karar ve TOGG temel mukavelesi kararları çerçevesinde; ödenmiş sermayesinin tamamı daha evvel yapılan sermaye avanslarının sermayeye ek edilmesi suretiyle nakden 846 milyon 774 bin TL artırılarak 150 milyon TL’den 996 milyon 774 bin TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

Buna nazaran kendi faaliyet alanlarını daraltma kararı alarak sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Nakliyat A.Ş.’nin TOGG’daki paylarının, hisse sahipleri kontratı çerçevesinde mevcut ortaklarca başlatılan satın alma süreci devam etmektedir. Süreç tamamlandıkça ek bilgilendirme yapılacaktır.

Hibya Haber Ajansı