TOGG sermaye artırımında yeni pay alma hakkı kullanımı ve hissedar değişimi

Turkcell Bağlantı Hizmetleri A.Ş, TOGG sermaye artırımında yeni hisse alma hakkı kullanımı ve hissedar değişimine ait bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”28 Haziran 2018 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, şirketimiz Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Kümesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (TOGG) %19,0 oranında ortak olmuştu.

TOGG’un 31 Mayıs 2021 tarihli olağan genel konsey toplantısında alınan karar ve TOGG temel mukavelesi kararları çerçevesinde, şirketimiz, TOGG’un 150.000.000 TL ödenmiş sermayesinin 846.774.000 TL artırılarak 996.774.000 TL’ye çıkarılmasına ait yapılan sermaye artırımına iştirak etmiştir. Kök Ulaşım Nakliyat A.Ş (KÖK) faaliyet alanlarını daraltma kararı çerçevesinde kelam konusu sermaye artırımına katılmama kararı almış olup, mevcut başka ortakların bugüne kadar yapmış oldukları sermaye avansı ödemelerinden karşılanan bu artırım sonrasında TOGG’daki iştirak hissemiz bu basamakta %19,0’dan %22,8’e yükselmiştir. Öte yandan hisse sahipleri mukavelesi çerçevesinde sermaye artırımı sonrasında KÖK’ün TOGG sermayesinde kalan %2,9 hissesinin %0,2’lik kısmının şirketimiz tarafından nominal bedelden satın alınmasına yönelik hisse evre süreçleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda şirketimizin TOGG’daki kesin hissesi %23,0 olmuştur. Hisse zamanı ile ilgili müzakere süreci yatırımcıların yatırım kararını ve hisse bedelini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Konseyi’nin Özel Durumlar Bildirimi’nin 6. hususu kapsamında 26 Mart 2021 tarihli idare şurası kararıyla hisse periyodu tamamlanıncaya kadar ertelenmiştir.”



Hibya Haber Ajansı