Osmangazi’de Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Osmangazi’de Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı

 Osmangazi Belediyesi’nin Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hü
Ana Sayfa Spor 9 Mart 2022 33 Görüntüleme

TOHM Festivalinde ‘Osmangazi’ Farkı

TOHM Festivalinde ‘Osmangazi’ Farkı

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, İstanbul’da düzenlenen TOHM Festivali’nde çifte başarıya imza attı.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan TOHM Festivali’nde kıyasıya mücadeleler yaşandı. İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda toplam 540 sporcunun ter döktüğü müsabakada Osmangazili atletler farkını gösterdi. Rakipleri karşısında sırıkla yüksek atlama kategorisinde mücadele eden Sefa Akan 3.50 derecesiyle birincilik, Vahti Asilkan ise 3.40 derecesiyle ikincilik kürsüsüne çıktı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Euro 2020’nin en değerlisi Kylian Mbappe

Euro 2020’nin en değerlisi Kylian Mbappe