Tohum Otizm Vakfı 142. Sınıfı Mehmet Uygun İlkokulu’nda açtı

Tohum Otizm Vakfı’nın Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar ve gençlerin, eğitime ulaşmalarını sağlamak ve ihtiyacı olan devlet okullarına materyal desteği sunmak amacıyla yürütülen ‘Sınıf Donanımı Projesi’ kapsamında materyal donatılan 142. özel eğitim sınıf açılışı, Evolog Lojistik’in desteğiyle Mehmet Uygun İlkokulu’nda gerçekleşti.

BAŞKAN ERKİŞ ÖZEL EĞİTİM SINIFI AÇILIŞINA KATILDI

Tohum Otizm Vakfı’nın ‘Sınıf Donanımı Projesi’ kapsamında pazartesi günü Mehmet Uygun İlkokulu’nda özel eğitim sınıfı açıldı. Açılış törenine Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair, Saray Belediye Başkan Yardımcıları Birdal Gökdağ, Fuat Ünal, Özel Eğitim ve Rehberlik’ten Sorumlu Şube Müdürü Dinçer Dönmez, Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Uçak, Tohum Otizm Vakfı yetkilileri ve Evolog Lojistik yetkilileri katıldı.

KURDELE KESİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Evolog Lojistik Genel Müdürü Halil Özendi ve Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin bir konuşma gerçekleştirdi. Mehmet Uygun İlkokulu Halk Oyunları ekibinin gösterileri büyük beğeni topladı. Halk oyunları gösterisinin ardından 142. Özel eğitim sınıfının açılış kurdelesi kesildi. Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Başkan Yardımcıları Birdal Gökdağ ve Fuat Ünal ile birlikte otizmli çocuklar için özel materyallerle donatılan sınıfı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı