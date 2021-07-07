Tokyo 2020 Team Turkiye Koleksiyon Lansmanı Gerçekleşti

Geçtiğimiz yaz düzenlenmesi planlanan lakin COVID-19 global salgını sebebiyle 2021’e ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz – 08 Ağustos 2021 ve Paralimpik Oyunları 24 Ağustos-05 Eylül tarihleri ortasında gerçekleşecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın akabinde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar için hazırlanan Team Türkiye Koleksiyonu lansmanını gerçekleştirdi. Çağdaş OlimpikHareket’in doğum günü olarak kabul edilen Olimpik Gün 23 Haziran tarihinde İstanbul’da Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen lansmanda koreografisi ve yapımını Uğurhan Akdeniz’in gerçekleştirdiği bir defile sunuldu.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen moda markaları ve dizayncıları tarafından hazırlanan seyahat, seremoni ve sportif kıyafetler kamuoyuna tanıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun mesken sahipliğinde düzenlenen aktifliğe spor ve moda dünyasından birçok isim katıldı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları’na gidecek atletlere şu bildirisi verdi:

“Küresel bir rekabet ortamında olsanız da olimpiyatların bir spor ve gençlik şenliği olduğunu unutmamanız gerekiyor. Sizler, bizim için yalnızca sportif başarılarınızdan çok daha kıymetlisiniz. Azimli, çalışkan, disiplinli Türk gençliğinin sembolüsünüz. Tek başınıza bir branşı dünya çapında tanınan hale getirebildiğiniz üzere; kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla herkesi spora teşvik ediyor, saha dışındaki davranışlarınızla kıymet yaratarak ilham kaynağı oluyorsunuz. Elde edeceğiniz muvaffakiyetleri önemsediğiniz kadar, dünyanın dört bir yanından gelen atletlerle bir ortada olacağınız; barış ve kardeşlik coşkusunu doyasıya yaşayacağınız anların keyfini de sürmenizi dilerim.”

Seremoni ve Seyahat Kıyafetlerinde Vakko İmzası

Vakko tasarım grupları tarafından hayata geçirilen seremoni kıyafetleri, özel bir kıssa çerçevesinde estetik ve konforu bir ortada sunmak üzere tasarlandı.

Tokyo 2020 vizesi alan tüm atletler bulundukları farklı vilayetlerde Vakko takımları tarafından ziyaret edilip, her atletin tek tek ölçüleri alınarak bireye özel dikimler gerçekleştirildi. Tecrübeli Vakko terzilerinin işçiliğiyle üretilen eserler ortasında ceket, pantolon, spor pantolon, gömlek, kapüşonlu triko, tişört, spor ayakkabı, ayakkabı ve kumaş maskeler yer alıyor.

Seyahat ve seremoni olmak üzere her iki farklı kategoride kullanılacak kıyafetlerin dizaynında ana renkler olarak Türk bayrağının kırmızı ve beyaz renkleri kullanıldı. Bu renklere, ince çizgiler halinde olimpiyatlara mesken sahipliği yapan Tokyo Olimpiyatları’nın ana rengi olan lacivert eklendi. Bu üç rengin birlikteliği ekip ruhunu yansıtıyor.

Spor Kreasyonunda NIKE ve Bünyamin Aydın İş birliği

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlarında ülkemiz için yarışacak atletlerimiz, NIKE koleksiyonu üzerine ülkemizi memleketler arası arenada muvaffakiyetle temsil eden genç dizayncı Bünyamin Aydın’ın tasarladığı sportif kıyafetler ile Türkiye’yi temsil edecekler.

İstanbul merkezli lüks sokak giysi markası Les Benjamins’in kurucu ve kreatif yöneticisi Bünyamin Aydın, Tokyo 2020’de atletlerimizin taşıyacağı formalarda yer alacak özel bir tasarım çalışması gerçekleştirdi.

Sportif kıyafetler üzerinde yer alan dizaynlarda, Türk kültür mirasının temel yapı taşlarından biri olan Türk halı ve kilim motiflerinden ilham alındı. Tasarım çalışması, Türk halı/kilim desenlerinde tekrar eden motiflerden esinleniyor ve özgünlük, birlik, yaratıcılık ve çeşitlilik kavramlarına vurgu yaparak dört başka monogram desenin bir ortaya getirilmesinden oluşuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın geliştirdiği yeni vizyon çerçevesinde büyük bir titizlikle hazırlanan Tokyo 2020 Team Türkiye koleksiyonlarının, ilhamını köklerinden alan güçlü ve çağdaş yaklaşımıyla Türkiye’nin tanıtımı ve global imajına da olumlu katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı