Toplam taşıt-km 300 milyar 615 milyon olarak hesaplandı

Türkiye’de 2020 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları(1) tarafından 300 milyar 615 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-km(2)‘nin 54,4’ü otomobiller, 21,1’i kamyonetler, 13,6’sı kamyonlar, 4,3’ü motosikletler, 3,7’si minibüsler ve 2,9’u otobüsler tarafından yapıldı.

Taşıt cinsine göre taşıt-kilometre istatistikleri, 2019, 2020

Toplam taşıt sayısı bir önceki yıla göre 4,4 artarken toplam taşıt-km 0,3 azaldı

Türkiye’de 2020 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre 4,4 artarken toplam taşıt-km 0,3 azalış gösterdi. Taşıt sayısı; motosikletlerde 5,4, otomobillerde 4,8, kamyonetlerde 3,7 ve kamyonlarda 1,8 artıp, otobüslerde 0,4 azalırken minibüslerde ise değişim yaşanmadı. Taşıt-km ise kamyonlarda 8,8, kamyonetlerde 1,0, motosikletlerde 0,7 artarken, otobüslerde 8,9, minibüslerde 7,7 ve otomobillerde 1,9 azaldı.

Otomobiller yılda ortalama 12 bin 474 kilometre yaptı

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2020 yılında sırasıyla kamyonların 47 bin 400, otobüslerin 41 bin 272, minibüslerin 22 bin 747, kamyonetlerin 16 bin 132, otomobillerin 12 bin 474 ve motosikletlerin 3 bin 682 kilometre yaptığı hesaplandı.

Taşıt cinsine göre yılda yapılan ortalama kilometre, 2019, 2020

Otomobiller tarafından katedilen mesafenin 49,3’ünü dizel yakıtlılar yaptı

Otomobiller tarafından 2020 yılında katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde; toplam taşıt-km’nin 49,3’ü dizel, 32,5’i LPG ve 18,2’si benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı.

En fazla mesafe 12 yaş ve üzeri taşıtlar tarafından katedildi

Türkiye’de 2020 yılında katedilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre incelendiğinde; en fazla yol 36,0’lık oranla taşıt filosunun 47,8’ini oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından yapılırken, bunu sırasıyla, 25,4 ile 4-7 yaş, 23,5 ile 0-3 yaş ve 15,1 ile 8-11 yaş grubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde 12 yaş ve üstü otomobiller için 35,4, 0-3 yaş için 27,0, 4-7 yaş için 24,4 ve 8-11 yaş için 13,2 oldu.

Yaş gruplarına göre katedilen kilometre payları, 2020