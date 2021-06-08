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Ana Sayfa Ekonomi 8 Haziran 2021 8 Görüntüleme

Toptan alış satış işlemi duyurusu

Toptan alış satış işlemi duyurusu

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Payları Ana Pazar’da süreç gören Merko Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 66.000.000 TL olan sermayesinin 72.556.591 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 6.556.591 TL nominal kıymetli hisselerden 3.084.369 TL nominal bedelli kısmının 13,21 TL fiyattan Merko Holding A.Ş’ye, 3.472.222 TL nominal kıymetli gelen kısmının ise 5,76 TL fiyattan Alistair Baran Blake’e tahsisli olarak satışı, Ak Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş aracılığıyla toptan alış satış süreçleri kapsamında 03.06.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kelam konusu süreçte nakit ve menkul değer takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.”

Hibya Haber Ajansı

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