Torbalı’nın Minik Burak’ı CZN Burak ile buluştu

CZN Burak ismiyle bilinen Burak Özdemir ve Torbalı’nın sempatik öğrencisi Burak Özbek İstanbul’da bir ortaya geldi. Türk şef, internet fenomeni, Hatay Medeniyetler Sofrası isimli lokanta zincirinin sahibi olan CZN Burak, Torbalılı Burak Özbek’i iki gün İstanbul’da ağırladı. CZN Burak’ın instagramda 23 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Mopd tip2 hastası Burak Özbek, Ege 5 Rehabilitasyon Merkezi’nde 5 yıldır eğitim görüyor. Yaptığı paylaşımlarla ve sempatik halleriyle halkımızın beğenisini kazanan minik Burak, İstanbul’da CZN Burak’la buluştu.

Ege 5 Rehabilitasyon denilince akla birinci gelen isimlerin başında gelen minik Burak, yaptığı paylaşımlarla CZN Burak’ın da dikkatini çekince İstanbul’a davet edildi. 2 gün boyunca vakit geçiren ikili CZN Burak’ın restoranında yemek yaptı ve herkes tarafından sıkça görülen uzun pidenin üzerine “Burak Reis”in de ismi yazıldı. Boks arenasına da çıkan ikili Burak Reis’in 3-0’lık galibiyetini kutladı. Geçirdiği 2 günün sonunda Burak ve ailesi unutulmaz anılar biriktirdiklerini lisana getirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı