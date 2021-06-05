Torch Brewery’nin üstün başarısı Türkiye’ye ilk craft lezzet ödülünü getirdi

Torch Brewery, sahip olduğu görünüm, kıvam ve lezzet ayrıcalıklarıyla dünyanın en itibarlı yarışları ortasında yer alan Meininger’s International Craft Beer Award’dan altın madalyayla ayrıldı. Dünyanın dört bir yanından craft lezzet pazarının en savlı üreticilerinin katıldığı müsabakada altın madalya almaya hak kazanan Torch Brewery, Türkiye’de bu mükafata layık görülen birinci craft lezzet olma unvanının da sahibi oldu.

Almanya’da düzenlenen ve milletlerarası craft lezzetlerin ödüllendirildiği Meininger’s International Craft Beer Award’a katılan Torch Brewery, sahip olduğu üstün lezzet, görünüm ve kıvamıyla müsabakadan altın madalyayla ayrıldı. Dünyanın en argümanlı craft lezzet üreticilerinin katıldığı ve kıyasıya bir çabanın yaşandığı itibarlı ödül yarışı Meininger’s Award’ın altın madalya mükafatı Torch Brewery’in oldu. Yarışa, Almanya’nın Köln kentinin ileri gelen brewery üreticilerinin ürettiği Kölsch çeşidinde eserlerin yarıştığı “Kölsch Style” kategorisinde katılarak altın madalyanın sahibi olan Torch Brewery enfes bir başlangıç lezzeti olarak kıymetlendirilerek sahip olduğu özelliklerin tamamından yüksek puan alarak rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Türkiye’nin birinci altın madalya alan craft lezzeti Torch Brewery oldu

Dünyanın en itibarlı müsabakaları ortasında yer alanMeininger’s International Craft Beer Award’dan altın madalyayla dönen Torch Brewery, tıpkı vakitte Türkiye’de bu mükafata sahip birinci craft lezzet olma özelliğini de taşıyor. Tarihi Bomonti Bira Fabrikasında üretilen Torch birası birebir vakitte kazandığı Altın Madalya ile 130 yıllık bir hayali gerçekleştiyor. Kölsch Style kategorisinde altın madalyaya layık görülen Torch Brewery renk, köpük, genel görünüm, koku, aroma, istikrar ve lezzet ayrıcalıklarıyla altın madalyayı göğüsledi. Dört yıl üzere kısa bir mühlet evvel bira severlerle buluşan ve en genç eserler ortasında yer alan Torch Brewery, yetenekli brewer Philip Green ve başarılı grubunun katkılarıyla Türkiye’ye birinci altın madalyayı getirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı