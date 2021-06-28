Toros Tarım ihracatta yine şampiyon

Toros Tarım, kimyasal gübre ihracatında dördüncü sefer “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülü”nü kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi. Daha evvel 2017-2019 yılları ortasında birebir mükafatın sahibi olan Toros Tarım, 2020 yılında ihracatını 33 artışla 455.418 tona yükseltti. Şirket, 2020 yılında eserlerini Hindistan’dan İspanya’ya 11 farklı ülkeye ihraç etti.

Kimya bölümündeki üye firmaları başarılı ihracatlarından ötürü onurlandırmak ve teşvik etmek maksadıyla İstanbul Kimyevi Hususlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) her yıl düzenlediği “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” 18 Haziran’da gerçekleştirildi. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen merasimde, toplam 35 kategoride birinci 3’e giren firmalar mükafatlarını aldı. T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı İstek Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Lideri İsmail Gülle ve İstanbul Kimyevi Hususlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) İdare Konseyi Lideri Adil Pelister’in katıldığı ödül merasimi, İKMİB’in YouTube kanalından canlı yayınlandı.

Toros Tarım tekrar birinci sırada

Toros Tarım, 2017, 2018 ve 2019 yıllarının akabinde 2020 yılında da 455.418 tonluk ihracatıyla İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde art geriye dördüncü defa kimyasal gübre ihracatı şampiyonu oldu. Üretim ve pazar hissesi prestijiyle Türkiye’de gübre kesiminin en büyük oyuncusu olan Toros Tarım, klasik gübrelerde Türkiye’deki toplam konseyi üretim kapasitesinin 38’ine sahip bulunuyor. Şirket, faaliyetlerini mineral gübrelerin yanı sıra suda eriyebilen özel gübreler ve organik/organomineral gübre alanlarında da sürdürüyor.

Ödül hakkında konuşan Toros Tarım İdare Heyeti Lideri Hakan Göral, bu muvaffakiyete dördüncü sefer ulaşmanın kendileri için çok manalı olduğunu ve Türkiye’nin döviz gereksinimine katkıda bulunmayı çok önemsediklerini belirtti. İhracatın değerli bir satış kanalı olmasına rağmen önceliklerinin her vakit Türk çiftçisinin muhtaçlıklarını karşılamak olduğunu belirten Göral, ihracatı faal bir biçimde kullanarak kapasite kullanımını maksimize ettiklerini söyledi. 2020 yılında pandemi nedeniyle hem global çapta hem de iç pazarda yaşanan belirsizlik ve dalgalanmalara karşın yıl genelinde 93 kapasite kullanım oranına ulaştıklarını belirten Hakan Göral, “Bu başarıyı elde etmemizde süratli karar alabilme yeteneğimiz ve faal salgın idaresinin yanı sıra ihracat kanallarını açık tutmamız çok kıymetli bir rol oynadı. 2020 yılında 1.667.871 tonu iç piyasa ve 455.418 tonu ihracat olmak üzere 2.123.290 ton satış gerçekleştirdik. Böylelikle, piyasa koşullarının tüm zorluklarına karşın satışlarımızı 2019 yılının üzerine çıkardık. İhracatımızı bir evvelki yıla nazaran 33 artırdık. Hindistan’dan İspanya’ya, 11 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Hindistan, Kenya, Mozambik ve Ukrayna en çok satış yaptığımız ülkeler oldu. Değerli bir tarım ülkesi olan Romanya, yatırımlarımız ve gelecek planlarımız açısından bizim için epey kıymetli bir pazar. Romanya’ya yaptığımız gübre ihracatımızı da 2019 yılına nazaran 57 artırmayı başardık” halinde konuştu.

“Önemli olan yurt dışı pazarlarda kalıcı olmak!”

Toros Tarım’ın coğrafik yayılımını ve ihracatını daha da güçlendirerek kendi markasıyla öncelikle bölgesel bir oyuncu olmayı, akabinde da basamaklı olarak küresel ayak izini büyütmek istediğini belirten İdare Şurası Lideri Hakan Göral, hem Romanya hem de oradan Avrupa pazarlarına açılmak emeliyle 2019 yılında Agroport Romania S.A.’yı bünyeye kattıklarını hatırlattı. Göral, Romanya üzere amaç pazarlardan bir oburunun de dünyanın en kıymetli buğday üreticilerinden biri olan Ukrayna olduğunu belirterek, bu ülkede bir satış ofisi kurduklarını söyledi. Göral, kelamlarına şöyle devam etti:

“Yurt dışındaki varlığımızı güçlendirmek bizim için stratejik bir öncelik. Gübre, ithal girdilere bağlı maliyet dalgalanmaları, kuraklık, çiftçinin alım gücü, yasal düzenlemeler ve gibisi daha birçok ögenin şekillendirdiği çok dinamik bir dal. Bilhassa iç pazarda çok süratli değişen kaidelere kendimizi adapte edebilmemiz için esnek bir satış modelimizin olması lazım. İhracat bu açıdan olmazsa olmazlarımızdan biri. Fakat burada değerli olan, gittiğimiz pazarlarda kalıcı olabilmek. Bu pazarlara ahenk sağlayabilmek ve değişen gereksinimlere karşılık verebilmek. Dünyada, her bölümde olduğu üzere gübre bölümünde de büyük bir dönüşüm yaşanıyor. İnovasyon, bizim kesimimizde de kilit kavramlardan biri. Hem tarımda değişen kurallara uygun yeni gübre çeşitlerinin geliştirilmesi, hem gübrelerin etraf üzerindeki tesirinin azaltılması, hem de üretim ve tedarik zincirinin çok daha verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi için bölümün yeni bakış açılarına ve tahlillere gereksinimi var. Bu maksatla 2017 yılında Türkiye’de bitki besin alanına yönelik birinci Ar-Ge merkezini Mersin Üretim Tesisimiz bünyesinde kurduk. Burada ziraî verimliliğe katkı sağlayacak, etrafa hassas yeni eserlere ve üretim süreçlerine yönelik ağır bir çalışma yürütüyoruz. İç pazar üzere dış pazarlardan aldığımız geri bildirim ve talepler de Ar-Ge Merkezimizin çalışmalarını yönlendiriyor.”

“Dünyamızın geleceği, döngüsel iktisadın yerleşmesine bağlı!”

Gübre bölümünün tüm dünyada insanlığın kâfi besine erişiminde kritik bir role sahip olduğunu belirten Hakan Göral, öte yandan bitki besin hususlarının hakikat kullanımının da etraf ve sürdürülebilirlik açısından büyük kıymet taşıdığını belirtti. Bu mevzuda yıllardır çiftçilere yönelik eğitim programları ile bölümde bir farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirten Göral, üretim sistemleri açısından sürdürülebilirlik ismine döngüsel iktisada geçişin kıymetinden de şöyle bahsetti:

“Dünyada şu anda hükümran olan al-yap-at biçimindeki doğrusal iktisat modeli, bize sürdürülebilir bir gelecek vadetmiyor. Mevcuttaki sistem ile son birkaç on yılda dünyadaki tüketim oranı sekiz kat arttı. Tüketimdeki artışa bağlı olarak 2050 yılına kadar kaynak kullanımının da global boyutta üç kat artması bekleniyor. Bu sürdürülebilir bir model değil. Kaynakları döngü içerisinde tutarak, kaynakların mümkün olduğunca uzun mühlet kullanımını, güç tasarrufunu ve israfın azaltılmasını sağlayan döngüsel iktisat modelini dünya çapında yaygınlaştırmak zorundayız. Toros Tarım olarak, bu istikamette son iki yıldır çok kıymetli atılımlarımız oldu. 2019 yılında bünyemize kattığımız Toros Gönen Yenilenebilir Güç A.Ş. ile 2020 yılında faaliyete geçirdiğimiz Toros Meram Yenilenebilir Güç A.Ş., bulundukları bölgeden topladıkları organik atıklardan biyogaz ve biyogazdan elektrik üretimi yaparken, tıpkı vakitte gazlaşma sürecini tamamlayan atıklardan katı-sıvı organik ve organomineral gübre de üretiyor. Böylelikle hem atıkları bertaraf ediyor, hem de toprak için son derece faydalı olan organik ve organomineral gübre temin ediyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı