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Ana Sayfa Spor 5 Mayıs 2022 13 Görüntüleme

TOSFED Yıldızını Arıyor Elemeleri Başlıyor

TOSFED Yıldızını Arıyor Elemeleri Başlıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından FIAT katkılarıyla düzenlenen ‘TOSFED Yıldızını Arıyor’ sosyal sorumluluk projesi, bu yıl 4.kez gerçekleştiriliyor. Ehliyet sahibi, 28 yaş ve altı gençleri otomobil sporlarına kazandırmayı hedefleyen projenin 1. grup elemeleri 241 katılımcı ile, 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde yapılacak. İlk elemelerin ardından belirlenecek 20 erkek ve 5 kadın katılımcı final elemelerine hak kazanacak.

Tüm katılımcıların Fiat Egea yarış otomobilleri ile zamana karşı yarıştığı 30-31 Ağustos,01-02 Eylül tarihlerinde yapılacak ikinci elemelerde de 25 kişi belirlenecek ve toplam 40 erkek 10 kadın aday, 29-30 Eylül’de iki günlük final elemelerine katılacaklar. Eğitimler ve final elemeleri sonunda en hızlı 10 erkek ve 4 kadın sürücü, hiçbir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleri ile 3 yarışlık 2022 TOSFED Yıldızını Arıyor serisinde yarışma imkanı bulacak. Bu 3 yarış sonunda ise kadınlar ve erkeklerde 2022 yılının yıldızları belirlenmiş olacak.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı yaptığı açıklamada “İlk 3 yılda 1200’ü aşkın genç sürücüyü otomobil sporlarıyla tanıştırdığımız TOSFED Yıldızını Arıyor projemize, yeni yetenekler keşfederek sporumuza kazandırmak hedefiyle bu yıl devam ediyoruz. Otomobil sporlarına ilginin giderek arttığı bu dönemde, kendine güvenen tüm gençlerimizi bu projemize davet ediyoruz.” dedi.

‘TOSFED Yıldızını Arıyor’ ikinci grup elemelerinin kayıtları 02 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek. Proje için lisans ve kayıt işlemleri tosfedyildiziniariyor sitesi üzerinden online olarak yapılabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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