Total, TotalEnergies’e dönüşüyor

Total, şirketin çok çeşitli ve kapsamlı bir eser gamı sunan bir güç şirketi olarak değişmesi sonucu stratejik dönüşümünü kurumsal kimliğine yansıttı, ismini TotalEnergies olarak değiştiriyor. Bu karar, hissedarlar şurasının neredeyse tamamının takviyesiyle onaylandı. İsim değişikliğiyle birlikte TotalEnergies yeni bir görsel kimliğe bürünüyor.

TotalEnergies İdare Heyeti ve İcra Şurası Lideri Patrick Pouyanné mevzuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Enerji hayattır. Hepimizin muhtaçlık duyduğu güç tıpkı vakitte bir ilerleme kaynağı. Bu nedenle bugün, iklim sıkıntısıyla karşı karşıya olan gezegenimizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak üzere yeni güçlere hakikat birlikte yelken açıyoruz. Güç kendini baştan yaratıyor ve bu da bizim güç seyahatimiz. Güç dönüşümünde dünyanın önde gelen aktörlerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu maksat doğrultusunda Total bir dönüşümden geçerek TotalEnergies haline geliyor” dedi.

Bu yeni isim ve yeni görsel kimlik, TotalEnergies’in kendisi için çizdiği kararlı rotayı yansıtıyor: daha ulaşılabilir, muteber ve pak güçler üretmeyi ve sağlamayı taahhüt eden çok kapsamlı bir eser gamı sunan bir güç şirketi.

TotalEnergies Hakkında

TotalEnergies, küresel ölçekte petrol, biyoyakıtlar, doğalgaz, yeşil gazlar, yenilebilir güçler ve elektrik üretimi ve pazarlaması yapan büyük bir güç şirketidir. 105.000’i aşkın çalışan daha ulaşılabilir, daha pak ve mümkün olduğunca çok insanın erişebildiği enerjiyi sağlamak için çalışmaktadır. 130’un üzerinde ülkede faaliyet gösteren TotalEnergies, insanların refahına katkıda bulunmak gayesiyle sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutlarını projelerinin ve faaliyetlerinin merkezine koymaktadır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı