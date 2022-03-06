Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 7 – 12 Mart Tarihleri Arasında Üretime Ara Veriyor

Türkiye’nin üretim ve ihracat liderleri arasında yer alan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ , önceden planlandığı üzere 07 – 12 Mart 2022 tarihleri arasında yarı iletken parça problemi sebebiyle üretime ara veriyor.

2021 yılında 230 bin araç üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu araçların 188 binini ihraç etti. 2021 yılında 3 milyonuncu aracını üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3.6 Milyar tutarındaki ihracat gelir ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM) tarafından Türkiye’nin İkinci Büyük İhracatçısı olarak ödüllendirildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı