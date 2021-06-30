Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Çevre Temizliği ile Farkındalık Yarattı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Etraf Haftası aktiflikleri kapsamında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Etraf ve Şehircilik Komitesi ve Etraf ve Şehircilik Vilayet Müdürlüğü ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenledi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, etraf şuurunu teşvik etmeye yönelik izlediği global planlarını tüm dünyaya yansıtmanın yanı sıra, Toyota fabrikalarında etraf ayı olarak kabul edilen Haziran ayı mühletince gerçekleştirilen etkinlikler, aktiviteler, seminerler ile etraf şuurunun artırılmasına dikkat çekti. Çalışanlarının ve ailelerin takviyesini de ardına alan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, etraf şuurunu yayma farkındalığını sağlamak konusunda emin adımlar atmaya devam ediyor.

Etraf Fotoğraf Yarışı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, etraf tutkusunu teşvik etmeye yönelik çalışmalarının yanı sıra, etraf ayı boyunca gerçekleştirdiği aktiviteler ile birlikte etraf şuurunu de artırılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda SATSO, Sakarya Etraf ve Şehircilik Vilayet Müdürlüğü, Sakarya Vilayet Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından desteklenen Dünya Etraf Günü Temalı İlkokullar Ortası Fotoğraf Yarışı Ödül Töreni’ni gerçekleştirildi. Fotoğraf yarışında birinci 3’e giren öğrencilere bisiklet armağan edildi.

Etraf Armağanları Dağıtıldı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, etraf şuurunun artırılması maksadıyla, çocuklar için boyama seti ve fotoğraf defteri ile birlikte toplam 2000 adet bez çanta ve bilgilendirme broşürleri dağıttı. Emniyet Müdürlüğü ile birlikte Sakarya’nın ağır bir kavşağında araçlara armağan verildi.

Sapanca kıyıları artık daha pak

Etraf ayında sürdürülebilir çalışmalar ile daha verimli adımlar atmaya devam eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, farkındalık yaratmak gayesiyle, Sapanca Gölü’nde atıkları toplayıp ayrıştırarak etraf paklık aktifliği gerçekleştirdi. Aktifliğe, SATSO İdare Şurası Lider Yardımcısı Yüksel Avşar, Etraf ve Şehircilik Vilayet Müdürlüğü Şube Müdürleri Mustafa Yurten ve Hasan Şahin ile kurum çalışanları, SATSO Etraf ve Şehircilik Kurulu Lideri Tuncer Acan, Kurul Yardımcıları Gamze Ergene ve Fatih Boztepe, Komite Üyeleri Çetin Kahya, ve Seda Tümay ile öğrenciler ve çok sayıda etraf gönüllüsü katıldı. Biriken ve gözden kaçan çöplerin toplanmasına katkı sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye grubu, “Azalt, Tekrar Kullan, Geri Kazan” unsurunu gelecek jenerasyonlara aktarabilmek için farkındalık oluşturdu. Çalışanlar için, Acil Durum İdaresi Başkanlığı ile iş birliğine giderek etraf eğitimleri verildi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ Genel Müdür ve CEO Toshihiko Kudo etraf ayı etkinlikleriyle ilgili olarak, “Yarınlarımıza bugün alacağımız tedbirler ile daha sağlıklı bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Gelecek kuşaklarımız için gelin daima birlikte adım atalım’ diyerek içinde bulunduğumuz etraf meselelerine karşı herkesi doğayı daha fazla müdafaaya davet etti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Etraf Ayı boyunca, 2050 Etraf Maksatları doğrultusunda, biyoçeşitliliğin ve doğal kaynakların korunması, çevresel eğitimler ve aktiviteler ile etraf şuurunun arttırılarak sürdürülebilir bir gelecek oluşturulması için atılımlarına devam etmek istiyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı