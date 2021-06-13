Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’ye Platin İhracat ödülü

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gerçekleştirdiği üretim ve ihracat sayılarıyla ülke iktisadına katma bedel sağlamaya istikrarlı bir formda devam ediyor. 2021 yılında da muvaffakiyetlerini sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Otomotiv Sanayisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından İhracat Muvaffakiyet Ödülleri’nde Platin İhracat Ödülü’ne layık görüldü.

Otomotiv Sanayisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) pandemi şartlarına karşın üstün ihracat performansı gösteren firmaları ödüllendirdiği İhracat Muvaffakiyet Ödülleri’nde, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ikinci sırada yer alarak Platin İhracat Ödülü’ne layık görüldü. 2020 yılında 30. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, OİB tarafından verilen Platin İhracat Mükafatı ile bir muvaffakiyet daha elde etti.

OİB İdare Şurası Lideri Baran Çelik tarafından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo’ya takdim edildi. Platin İhracat Ödülü’ne layık görüldüklerinden ötürü teşekkür eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo, “Bu mükafatı tüm Toyota topluluğu ismine onur duyarak kabul ediyorum. Toyota olarak uygulamaya devam edeceğimiz temel kıymetlerimiz ile varlığımızı gelecek yıllarda da sürdürerek daha pek çok muvaffakiyete imza atacağız. Buna gönülden inanıyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı