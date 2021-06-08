TOYP(Türkiye’nin on başarılı genci) Talks ilham veren başarıları izleyici ile buluşturuyor

Genç Başkanlar ve Teşebbüsçüler Derneği’nin (JCI) dünya çapında 1981 yılından bu yana düzenlediği, “Ten Outstanding Young Persons of the World”ün Türkiye ayağı olan TOYP- “Türkiye’nin 10 Başarılı Genci” projesi çalışmalarını dijitale taşıdı.

TOYP, başarılı gençlerin çalışmalarını görünür kılmayı, onları daha hassas ve etkin vatandaş olmaları istikametinde teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda “Türkiye’nin 10 Başarılı Genci Projesi”, alanında uzman heyet komitesi tarafından kategorisinde birinciliğe layık görülen gençleri ağırlayacakları TOYP Talks serisini başlattı.

Kıssalarıyla ilham olan birincilerinin TOYP serüvenlerini ve çalışmalarını anlattığı “TOYP Talks” serisinin birincisini 29 Mayıs saat 20’de JCI Türkiye Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirdi.

2011 JCI Türkiye TOYP Ödülleri’nde, İnsanlığa ve İstekli Kuruluşlara Hizmet kategorisi birinciliğine layık görülen ve otizmli bireylerin yeteneklerini sporla keşfetmelerini sağlayarak toplumda var olmalarına dayanak olan Sporben Otizm Aileleri Gençlik ve Spor Kulübü Kurucusu Bener Erkorur TOYP Talks serisinin birinci konuğu oldu.

Bener Erkorur “Sporben olarak Türkiye’de 872 otizmli birey ve ailelerinde yarattığımz farklar ile bir arada 15 Otizm ve Spor Kulünü kurulmasına vesile olduk. 2009’da Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Özel Sportmenler Spor Federasyonu Türkiye Şampiyonası’na 4 atletimiz katıldı.” dedi. Farklı branşlarda şampiyonluklar elde eden Sportizm programlarına devam eden otizmli atletlerin, Türkiye Özel Sportmenler Fedarasyonu’nun organize ettiği öteki turnuvalara da katılmasına takviye veren Erkorur, izleyiciden ağır ilgi gördü ve gelen soruları da canlı yayında yanıtladı.

Otizm konusunda ki çalışmalarıyla fark yaratan Bener Erkorur TOYP sürecinde milletlerarası platformlarda yer almanın milletlerarası yatırımcılarla tanışabilmek ismine elverişli bir ortam sağladığını ve projesini destekleyecek sponsorlar bulma etabında TOYP birinciliğinin çok tesirli olduğunun altını çizdi.

Açılışta yer alan JCI Türkiye Lideri Altuğ Türkdalı ve JCI İstanbul Lideri Tolga Kayasu TOYP’un ulusal ve memleketler arası ehemmiyetini vurgularken, programın moderatörlüğünü gerçekleştiren TOYP 2021 Yöneticisi Sevinç Yazılıtaş “TOYP 26 yıllık bir miras, bu proje ile başarılı gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. TOYP Talks serimiz ile bu muvaffakiyetleri ölümsüzleştirebileceğimiz bir dijital hafıza yaratmayı planlıyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı