TP Vision ve Abbey Road Studios’tan, Philips OLED+ TV için özel içerik

TP Vision; Abbey Road Studios ve Universal Music UK’in kreatif reklamcılık ünitesi Globe ile iş birliğine girdi. Firmalar, iş birliği kapsamında dünyaca ünlü müzisyen Sheku Kanneh-Mason’ın yer aldığı canlı ve kayıt karışık bir içerik projesi geliştiriyor.

Philips TV’nin tasarım, satış ve pazarlama marka lisans sahibi TP Vision; Abbey Road Studios ve Universal Music UK’in kreatif reklamcılık ünitesi Globe ile iş birliğine girdi. Firmalar, iş birliği kapsamında dünyaca ünlü müzisyen Sheku Kanneh-Mason’ın yer aldığı canlı ve kayıt karışık bir içerik projesi geliştiriyor.

Philips TV ve Bowers & Wilkins’in hünerlerinin gösterileceği proje, Universal Music büyesindeki Mercury Studios tarafından sağlanan içeriklerle destekleniyor. Proje, halihazırda mevcut olan Philips OLED+ TV’lerin yanı sıra, Ağustos ayında piyasaya sürülecek yeni jenerasyon serisinin de ses ve manzara kalitesini göstermek hedefiyle hazırlandı.

TP Vision tarafından oluşturulan OLED+ TV kategorisi, en düzgün imaj ve ses kalitesini sunan özel kategori olarak nitelendiriliyor. En yeni OLED teknolojisinden yararlanan kategori; Philips’in ödüllü P5 imaj sürece motoru ve Ambilight özelliğinin yanı sıra, Bowers & Wilkins tarafından özel olarak tasarlanmış ses sistemlerini de içeriyor.

TP Vision ortaklığı kapsamında referans ekranları olarak yüksek kaliteli Philips TV’ler kullanan Abbey Road Studios, Bowers & Wilkins firmasıyla da 40 yılı aşkın müddettir resmi hoparlör ve kulaklık ortağı olarak çalışıyor.

“Görsel ve işitsel mükemmellik tecrübesini yine tanımlamak heyecan verici”

TP Vision CMO’su Martijn Smelt projeyle ilgili fikirlerini: “OLED+ eserlerinde Bowers & Wilkins ortaklığımız, TV pazarında yeni bir kalite eşiği belirledi. Diğer taraftan içerik kalitesini yeni standartlara çıkarmak için Abbey Road Studios ile perde ardında birlikte çalışıyoruz. Çok değerli bir sanatçı ve yapımın birleşimiyle oluşan bu projenin sonuçlarını açıkça gösterebileceğimiz için çok memnunuz.” kelamlarıyla aktarırken, projeyi değerlendiren Abbey Road Studios Genel Müdürü Jeremy Huffelmann ise: “Abbey Road Studios, çağdaş sinemanın en büyük sinema müziklerine şahit olan, ses ve imajın kesiştiği noktada yer alıyor. TP Vision ve Bowers & Wilkins ile yaptığımız iş birliğiyle; görsel ve işitsel harikalık tecrübesini yine tanımlamak ve kullanıcılara yeni bir kalite standartı sunmak için bir ortaya gelmek heyecan verici.”dedi

Birleşik Krallık Nişanı sahibi, İngiliz çellist Sheku Kanneh-Mason; 21 yaşında BBC Genç Müzisyen mükafatını kazanarak, milletlerarası tanınırlık elde eden ender sanatkarlardan biri olarak görülüyor. Genç sanatçı, BAFTA Mükafatları olarak da bilinen İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi’nin ödül merasiminde de ikinci sefer sahneye davet edilecek. Abbey Road Studios’la daha evvel de çalışan Kanneh-Mason, İngiltere’nin Top 10 listesinde yer alan birinci çellist olmasını sağlayan albümü Elgar’ı ve kardeşleriyle birlikte hazırladığı Carnival’ı bu stüdyoda kaydetti.

“En uygun ses ve imgeyi birleştirmek klasik müziği sunmak için olağanüstü bir fırsat”

Projede yer aldığı için çok memnun olduğunun altını çizen sanatçı Kanneh-Mason, niyetlerini: “Abbey Road Studios’ta kayıt yapabilme tecrübesine ulaşabildiğim için çok şanslıyım. Burası hem tarihi hem de ikonik statüsüyle hayranlık uyandırıcı bir yer. Üstelik burada olan her şey en yüksek teknolojiyle güncelleniyor. Klasik müziği sunmanın yeni yollarını keşfetmek benim için her vakit ilgi cazibeli olmuştur. En uygun ses ve imgeyi birleştirmek de bunun için kusursuz bir fırsat üzere görünüyor.” kelamlarıyla tabir etti.

Proje, Ağustos sonunda düzenlenecek olan Philips TV & Sound Sonbahar/Kış eser lansmanında resmi olarak sunulacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı