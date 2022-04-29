Trabzonspor-Antalyaspor maçının Kral Oranlar’ı sadece iddaa bayilerinde

Yerli ve yabancı tüm futbol liglerinde oynanan her karşılaşmaya Kral Oranlarla heyecanın bir kat daha arttığı iddaa’da şimdi de futboldan, basketbola, voleyboldan tenise canlıdaki tüm karşılaşmalara “Tek Maç” seçeneği ile kupon yapmak mümkün. Ayrıca “İlk Yarı Alt/Üst Oyunu”nda seçenek sayısı hem maç öncesi yapılan kuponlarda hem de canlıda 1’den 3’e çıkarıldı.

Türkiye çapında beş bine yakın sabit iddaa bayisi ve iddaa’a özel, daha yüksek oranların olduğu iddaa’da Trabzonspor- Antalyaspor maçının oranları belli oldu. Şampiyonluk için evinde Antalyaspor’a karşı sahaya çıkacak olan Trabzonspor’un galibiyetine 1,70, Antalyaspor’un galibiyetine 4,20 oran verildi. Mücadelenin berabere bitmesinin oranı ise 3,50 olarak belirlendi.

Türkiye çapında beş bine yakın sabit iddaa bayisi ve iddaa’a özel daha yüksek oranların olduğu iddaa’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolda her maça Kral Oran vererek yeni bir döneme başlayan iddaa’da şimdi de “tüm branşlardaki canlı oyunların minimum bahis sayısı (MBS) 1 oldu.” Buna göre, futboldan, basketbola, voleyboldan tenise tüm branşlarda canlıdaki tüm karşılaşmalar için “Tek Maç” seçeneği mümkün hale geldi. Ayrıca “İlk Yarı Alt/Üst Oyunu”nda seçenek sayısı hem maç öncesi yapılan kuponlarda hem de canlıda 1’den 3’e çıkarıldı. Böylece “İlk Yarı 0,5 Alt/Üst”, “İlk Yarı 1,5 Alt/Üst” ve “İlk Yarı 2,5 Alt/Üst” gol seçenekleri aynı anda oyunlara açılacak. Bu da bahisseverlere daha fazla İlk Yarı Alt/Üst oyun seçeneği sunacak.

Bahisseverler, bu hafta sonu da tüm futbol liglerinde oynanacak karşılaşmaların tamamına sadece Türkiye genelindeki beş bine yakın Mahallenin Güzel Bayisi ile iddaa ve iddaa mobil uygulamasından daha yüksek oranlar ile kupon yapabilecek.

Süper Lig Heyecanı Kral Oranlarla devam ediyor

30 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçta, Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan etmesi için kalan dört haftada sadece bir puana ihtiyacı olan Trabzonspor’un galibiyetine 1,70, Antalyaspor’un galibiyetine 4,20 oran verildi. Mücadelenin berabere bitmesinin oranı ise 3,50 olarak belirlendi. Bugün oynanacak olan Fenerbahçe-Gaziantep maçında ise Süper Lig’e ikinci sırada devam eden Fenerbahçe’nin galibiyetine 1,32, Gaziantep’in galibiyetine 6,75 oran verildi. 1 Mayıs’taki Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasında Kayserispor’un galibiyetine 3,40 oran, Beşiktaş’ın galibiyetine 1,87 oran açıklandı. Aynı gün oynanacak Galatasaray-Sivasspor maçında ise İstanbul temsilcisi Galatasaray’ın galibiyetine 1,83 oran verilirken Sivasspor için oran 3,70 olarak açıklandı.

iddaa bayilerinde temas yok, ‘Kısa Kod’ var

Artık bahisseverler, ‘Kısa Kod’ ile bayilerden temassız bir şekilde oynayabiliyor. iddaa ve iddaa mobil uygulamasından kuponunu hazırlayan bahisseverler, ‘Kısa Kod’la oyna’ butonuna tıkladıktan sonra altı haneli kısa kod ve QR koduna sahip oluyor. Bu kodlarla iddaa bayisine gidip, hazırlamış olduğu kuponu bir daha doldurmadan kolaylıkla oynayabiliyor. Ayrıca iddaaseverler, ‘Kral Oranlar ile her hafta belirlenen maçlarda sadece beş bine yakın sabit iddaa bayisi iddaa ve iddaa’un mobil uygulamasına özel daha yüksek oranlarla kupon yapabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı