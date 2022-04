Trabzonspor Şampiyonluğu Tarihinin İlk NFT Şöleniyle Kutlayacak

Bordo-Mavili kulüp, tarihinin ilk NFT arzını Güney Kore’nin spor sektöründe önde gelen NFT platformu Sportium üzerinden yapacak.

Trabzonspor’un unutulmaz anlarının yer alacağı ilk NFT arzında “Trabzonspor Şampiyonluk Koleksiyonu”, “Tarihi Koleksiyon” ve “VIP Müzayede Koleksiyonu” yer alacak.

Trabzon’un plaka işaretinden esinlenilen “Trabzonspor Şampiyonluk Koleksiyonu”ndaki her bir NFT’nin fiyatı 61 dolar olacak. Ayrıca her NFT, 2021-2022 sezonunda takımda görev almış bir oyuncunun formasından oluşacak.

Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, NFT sektöründe de şampiyonluğa oynamaya hazırlanıyor. Bordo-Mavili kulüp, tarihinin ilk NFT arzını Güney Kore’nin spor sektöründe önde gelen NFT platformu Sportium üzerinden yapacak.

Trabzonspor, ilk NFT arzını 2022 yılının ilk yarısında gerçekleştirecek. Karadeniz ekibinin tarihe geçecek ilk NFT arzında, Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluğu kutlaması için unutulmaz anlar yer alacak.

Bordo-Mavili kulübün arz edeceği NFT’ler “Trabzonspor Şampiyonluk Koleksiyonu”, “Tarihsel Koleksiyon” ve “VIP Müzayede Koleksiyonu” isimlerini taşıyor. Bordo-Mavili kulübün üç arzı, NFT sahipleri için ayrıcalıklar içeriyor. Bordo-Mavili kulüp, arz ile ilgili detaylı takvimi belirleyerek, taraftarlarını kısa süre içinde bilgilendirecek.

NFT’ler Bordo-Maviye Boyandı

2021-2022 sezonunda kadrodaki her futbolcunun formasının yer alacağı Trabzonspor Şampiyonluk Koleksiyonu’ndaki NFT’lerin her biri Trabzon’un plaka işareti olan 61’den esinlenilerek 61 ABD Doları’ndan arz edilecek. Ayrıca her NFT, 2021-2022 sezonunda takımda görev almış bir oyuncunun formasından oluşacak.

Kulübe NFT satışı için ideal platformu sunarak hedef kitleye ulaşılmasını sağlayacak Sportium, Animoca Brands da dâhil sektörün önde gelen yatırımcıları tarafından destekleniyor.

Trabzonspor hedef kitlesine yönelik seçenekleri iş birliği yaptığı NFT danışmanlık şirketi Capital Block ile değerlendirdi ve tercihini Sportium’dan yana kullandı. Sportium’un Güney Kore ve K-League ile olan ilişkisi de kararlarındaki faktörlerden biri oldu. Güney Kore, dünyanın en gelişmiş ve ileri görüşlü kripto yaklaşımlarına sahip ülkelerden biri olarak tanınıyor. Sportium’un ilk ürünü olan ELVN adlı DApp (Merkezi Olmayan Uygulama), Güney Kore 1. Ligi K-League tarafından resmi olarak onaylandı ve lisanslandı.

Sosyal Medya Hesapları Oluşturuldu

Trabzonspor için oluşturulan NFT koleksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak ve en güncel gelişmelerden haberdar olmak için sosyal medya hesapları oluşturuldu:

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı