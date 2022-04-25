Trabzonspor’un maçı sonrasında uçak bileti satışları bir günde yüzde 71 arttı

Trabzonspor’un 23 Nisan tarihindeki maçta Adana Demirspor karşısında 3-1 galip gelmesiyle bordo mavili taraftarlar şampiyonluk heyecanını yaşamaya başladı. Cumartesi günü oynanan Adana Demirspor maçı sonrasında şampiyonluğa 1 puanı kalan takımlarını oynanacak Antalyaspor mücadelesinde yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar, Trabzon uçak biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi ENUYGUN’un verilerine göre, Adana Demirspor maçı sonrası Antalyaspor maçının oynanacağı 30 Nisan günü kalkışlı uçaklara bilet alanların oranı bir gün öncesine göre yüzde 71 arttı.

Maçın sonucunun belli olduğu saatlerde yapılan Trabzon uçak bileti aramaları da 3,5 kat artış gösterdi.

Trabzonspor uzun bir aradan sonra şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Cumartesi günü Adana Demirspor karşısında kazandığı galibiyetle şampiyonluğun sadece bir puan gerisinde duran Trabzonspor, maç skoruyla taraftarını da sevince boğdu. 30 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakmak istemeyen bordo mavililer, takımlarına güvenerek şampiyonluğu birlikte kutlamak için Trabzon uçak biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi ENUYGUN’un verilerine göre, pazar günü Adana Demirspor maçı sonrasında Trabzon için uçak bileti satışları bir gün öncesine göre yüzde 71 oranında arttı. Taraftarların maçın sonucunun belli olduğu saatlerde uçak bileti almak için telefonlarına sarılmasıyla aramalar 3,5 kat artış gösterdi.

Beklenen şampiyonluk

İlk kez 1975-76 sezonunda, Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Anadolu takımı unvanını alan Trabzonspor, 1975-76 sezonundan 1983-84 sezona kadar olan süreç içerisinde altı lig şampiyonluğu yaşadı. Takım, son şampiyonluğunu ise Fenerbahçe’nin beş puan önünde bitirdiği 1983-1984 sezonunda kazandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı