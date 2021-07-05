TRAI Next’le Yapay Zeka Startupları 115 Milyon Dolarlık Fonla Buluşacak

Yapay Zeka Teşebbüslerinin faydalanabileceği 115 milyon ABD doları fon büyüklüğüne sahip yatırım programı TRAI NEXT için müracaatlar açıldı.

Sanayi 4.0 ve üretim alanında yapay zeka tahlilleri sunan teşebbüslerin katılabileceği TRAI NEXT Programına müracaatlar 22 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek.

Yapay zeka teşebbüslerinin küresel pazarlara açılmasını, müşteri ve şirketlerle bir ortaya gelmelerini kolaylaştırmak gayesiyle Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi ve Sente Foundry işbirliğiyle düzenlenen TRAI NEXT Programı, endüstriyel yapay zeka tahlilleri sunan Startup’ları yatırımla buluşturuyor.

Müracaat süreci devam eden TRAI NEXT programında, finale kalan 10 Startup’ın “Due Diligence” çalışmaları yapılacak ve programa katılan startuplar toplamda 115 Milyon ABD Doları fon büyüklüğüne sahip yatırımcılardan yatırım teklifi alma fırsatı yakalayacaklar.

Program 2021 yılında büsbütün online olarak gerçekleştirilecek olup, programa dahil olan teşebbüsler belirlendikten sonra altı haftalık bir mentorluk ve due diligence sürecine dahil olacak. Programın finali Türkiye’nin en büyük yapay zeka aktifliği olan Türkiye Yapay Zeka Haftası (TR AI Week) kapsamında 21 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

TRAI NEXT yatırım programına yurt dışına açılmayı hedefleyen ve üretim ve Sanayi 4.0 alanlarında yapay zeka tahlilleri üreten teşebbüsler müracaatta bulunabilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı