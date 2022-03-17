Trainer Tiny House Taşınabilir Ev Fiyatları

Tiny house modern yaşam alanları için tercih edebileceğiniz en konforlu seçimlerden biridir. Birbirinden farklı onlarca farklı model ve tasarım arasından sizler de rahat edeceğiniz bir tiny house evini tercih edebilirsiniz. Peki tiny house yasal mı? Modern ve taşınabilir evler arasında en popüler olan tiny house evleri ruhsatlı bir karavan araç olarak tanımlanmaktadır. Römorklu bir sisteme sahip olduğu ve araçlar ile çekilebildiği için bir yapı veya konut olarak değil bir araç olarak tanımlanabilmektedir. Sadece Karayollarının belirlemiş olduğu belirli yönetmelikler çerçevesinde izinler ve ruhsatlar ile kullanılabilmektedir.

Tiny House Ruhsatı Nasıl Alınır?

Tiny house ruhsatı almak için ilgili birimlere başvurmanız yeterli olacaktır. Dilediğiniz model ve tasarımda yaptırarak kullanabileceğiniz tiny house evleri için çeker özelliğe sahip olan bir aracınızın olması gerekmektedir. Ayrıca çekme özelliğinin de ruhsata işli olması gereklidir. Tiny house evi ruhsatı ve iznini almanız oldukça önemlidir. Ancak tiny house evinizi kullanmak için ek bir imar izni çıkartmanıza gerek yoktur. İmar planındaki her arsa üzerine yerleştirerek veya park ederek dilediğiniz kadar Tiny House eviniz içerisinde vakit geçirebilirsiniz. Yasal olarak tiny house evlerine bakıldığında ise park edilmiş karavan olarak tanımlanması dikkat çekmektedir.

Tiny House Arazisi

Tiny house yasal mı ve arazi seçiminde nelere dikkat edilmelidir soruları ile sıklıkla karşılaşmaktayız. Tiny house arazisi seçerken kolaylıkla evinizi park edebileceğiniz uygun bir zemin olmasına dikkat etmenizde yarar olacaktır. Römork sistemine sahip olduğu için yer ile birebir temas etmeyecek ve güvenli bir kulanım sunacaktır. Ancak bataklık, çamurlu veya yumuşak topraklı bir arazi tiny house evleri için tavsiye edilmemektedir. Nasıl ki aracınızı park etmek için kolay hareket edebileceğiniz rahat bir zemin arıyorsanız tiny house eviniz için de aynı titizlik ile seçim yapabilirsiniz. Ruhsatlı olarak kullanabileceğiniz tiny house evlerinizi arazilerde kullanırken herhangi bir sorun yaşamazsınız. Güvenli bir sürüş ve konforlu bir kulanım sunan tiny house evlerinizi rahatlıkla taşıyabilmek için ise dört çekerli araçları tavsiye etmekteyiz.

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