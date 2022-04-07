Travmatik Beyin Yaralanmaları Sebebiyle Her Yıl 52 Bin Kişi Hayatını Kaybediyor

ÇALIŞMA ALANLARINDA ÖLÜMLE SONUÇLANABİLECEK YARALANMALARIN ÖNÜNE GEÇECEK 4 ADIM

Travmatik beyin yaralanmaları, kafaya alınan bir darbe, sarsıntı ya da düşen herhangi bir nesnenin delici hasarı sebebiyle meydana gelebiliyor. Güncel son raporlara göre de ABD’de her yıl 275 bin kişi travmatik beyin yaralanmaları nedeniyle hastaneye kaldırılıyor ve 52 bin kişi hayatını kaybediyor. Özellikle makine kullanımı ya da yüksekte çalışmayı gerektiren ağır iş sahalarında baş yaralanmalarına karşı önlem almanın hayati önem taşıdığına dikkat çeken Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, bu tür yaralanmalara sebep olan kazaların nasıl önlenebileceğine dair 4 adımı sıralıyor.

ABD Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü araştırmacılarının raporuna göre, her yıl 275 bin kişi travmatik beyin yaralanmaları nedeniyle hastaneye kaldırılıyor ve 52 bin kişi hayatını kaybediyor. Bir ölümle sonuçlanmasa dahi iş sahalarında meydana gelecek ciddi bir yaralanmanın hafıza kaybı ya da daha ağır uzun süreli sağlık bozukluklarına sebep olabileceğine dikkat çeken Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, yaralanmalar sonrasında çalışanlarda performans düşüklüğü ve odaklanmada problemler yaşandığının görüldüğünü de aktarıyor. Özellikle inşaat, nakliye gibi sektörlerin makine kullanımı ya da yüksekte çalışmayı gerektiren ağır iş sahalarında ölümle sonuçlanabilecek baş yaralanmalarına karşı önlem almanın iş verenler için en önemli önceliklerinden biri olması gerektiğini dile getiren Şengül, bu tür yaralanmalara yol açan kazaları önleyebilecek 4 adımı sıralıyor.

1. Baretlerin gerekliliğini göz ardı etmeyin. Yüksek riskli iş sahalarında önemli ancak çoğu zaman göz ardı edilen baş koruması için gerekli olan baret ya da koruyucu başlık kullanımı, çalışanların her yıl maruz kaldığı baş yaralanmalarını ciddi oranda azaltıyor. Bu sebeple kullanılacak barette dikkat edilmesi gereken özelliklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir;

Bareti kullanacak çalışanın kafasına uygun olmalı ve düzgün takılmalı,

Herhangi bir nesnenin içine girmesi engellenmeli,

Su geçirmez olmalı,

Ateşle temas ettiğinde yavaş yanacak bir materyalden olmalı,

Önceden hasar görmemiş olmalıdır.

2. Koruyucu gözlük kullanımını teşvik edin. Çalışma ortamında kimyasallar, uçucu maddeler, uçuşan toprak ya da farklı partiküller varsa mutlaka yüksek kaliteli koruyucu gözlük kullanılmalı. Çalışanlar, eğer gözleri bozuksa numaralı gözlüklerini koruyucu gözlük takmaya tercih ediyorlar ancak camlı gözlükler kaza sırasında delici yaralanma riski oluşturabilir. Bu tür durumlar için satın alınan koruyucu gözlüğün mutlaka çalışanın numaralı lenslerine göre ayarlanmasına özen gösterin. Bu sayede çalışan görme problemi yaşamadığı için koruyucu gözlüğü tercih edecektir.

3. Makinelerinizin bakımlarını yaptırın. Çalışma sahalarında ölümle sonuçlanabilecek yaralanmalara sebep olan tehditlerden biri de kazaya sebebiyet verecek makine arızalarıdır. Dolayısıyla olası riskleri minimuma indirebilmek için sahada kullanılan tüm makinelerin bakım ve güncellemelerini düzenli olarak yaptırın.

4. Sağlık ve güvenlik prosedürlerinin uygulandığından emin olun. Dış etkenlere dair gerekli tüm korumalar sağlandıktan sonra çalışanların görevlendirildikleri işleri yapabildiklerinden emin olmak adına fiziki muayene gibi tıbbi destekler sağlanmalıdır. Gerekli prosedürler kapsamında koruyucu ekipmanların kullanımı hakkında çalışanlara bilgi verilmelidir. Dolayısıyla şirketiniz ve düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen sağlık ve güvenlik prosedürlerinin çalışanlar tarafından düzenli olarak uygulandığından emin olun.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı