Trend Gayrimenkul’de atama

Trend Gayrimenkul’de atama

 Trend Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş'de genel müdür ataması yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (K
Ana Sayfa Ekonomi 3 Temmuz 2021 8 Görüntüleme

Trend Gayrimenkul’de atama

Trend Gayrimenkul’de atama

Trend Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş’de genel müdür ataması yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

”Şirketimiz idare şurasının 22.06.2021 tarihli almış olduğu karar ile boşalan genel müdürlüğü vazifesine vekalet etmek üzere Tahsin Uçardağ’ın atanmasına karar verilmiştir. Atama sonrası şirketin temsil ve ilzamı aşağıdaki formda belirlenmiştir; İdare Heyeti Başkanlığı’na Hamid Abdullah Hussein Alahmar, İdare Şurası Lider Vekilliği’ne Haşmet Aslan seçilmiş olup, şirketimiz idare heyeti üyelerinden  Haşmet Aslan, Hamid Abdullah Hussein Alahmar, Salih Avcı ve Genel Müdürü Vekili Tahsin Uçardağ rastgele ikisinin ortaklaşa atacakları imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

KAP duyurusu

KAP duyurusu