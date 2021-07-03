Trend Gayrimenkul’de atama

Trend Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş’de genel müdür ataması yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

”Şirketimiz idare şurasının 22.06.2021 tarihli almış olduğu karar ile boşalan genel müdürlüğü vazifesine vekalet etmek üzere Tahsin Uçardağ’ın atanmasına karar verilmiştir. Atama sonrası şirketin temsil ve ilzamı aşağıdaki formda belirlenmiştir; İdare Heyeti Başkanlığı’na Hamid Abdullah Hussein Alahmar, İdare Şurası Lider Vekilliği’ne Haşmet Aslan seçilmiş olup, şirketimiz idare heyeti üyelerinden Haşmet Aslan, Hamid Abdullah Hussein Alahmar, Salih Avcı ve Genel Müdürü Vekili Tahsin Uçardağ rastgele ikisinin ortaklaşa atacakları imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı