Trendyol, influencerların gelişimine destek olacak

Türkiye’nin önder e-ticaret platformu Trendyol, influencerlara özel Trendyol Influencer Akademi’yi hayata geçirdi. Influencerlar, Trendyol Influencer Akademi ile mobilleşmenin ehemmiyeti ve tesirleri, güçlü içerik üretimi ve tesirli Instagram kullanımı üzere çeşitli eğitimlere ulaşabilecek. Güçlü bir influencer ağına sahip olan Trendyol, bu sayede internet içeriklerinin zenginleştirilmesine ve yeni jenerasyonların içerik üreterek gelir elde etmesine dayanak olacak.

Trendyol, influencerların toplumsal medyayı daha aktif kullanabilmeleri için Trendyol Influencer Akademi’yi kurdu. Akademi sayesinde influencerlar, kendilerini geliştirebilecekleri eğitimlere ulaşabilirken, Trendyol sistemini de daha âlâ öğrenebilecek.

Trendyol’un Affiliate programına kayıtlı 15 bin influencer eğitimlere fiyatsız olarak ulaşabilirken, Affiliate programına yeni katılacak influencerların tüm başlangıç eğitimlerini tamamlamaları hedefleniyor. Trendyol Influencer Akademi portalında görüntü formatında yer alan eğitimlere katılmak isteyen influencerlar diledikleri yer ve vakitte portala giriş yaparak istedikleri eğitimi izleyebilecek.

Trendyol Influencer Akademi’de influencerların kişisel gelişimlerini ön plana çıkaracak eğitimlerin yanı sıra tesirli içerik üretimi, içeriklerde dikkat edilmesi gereken konular, yeni regülasyonlar ve Trendyol Affiliate Program süreçleri paylaşılıyor.

Trendyol ve Facebook, influencerlar için güçlerini birleştiriyor

Trendyol Influencer Akademi kapsamında Facebook işbirliğinde gerçekleşen ve Facebook Global Pazarlama Tahlilleri Lider Yardımcısı Caroyln Everson önderliğinde lanse edilen “Creator Marketing Accelerator” programı da canlı eğitimlerle yaratıcı içerik üreticilerine dayanak olacak.

Trendyol ve Facebook mobilleşmenin kıymeti ve tesirleri, Instagram’ı tesirli kullanma, güçlü içerik üretimi, içerik üreticilerinin kitlelerini büyütmelerinin yolları, Reels ve Canlı yayın üzere mevzularda canlı eğitimler gerçekleştirecek. Eğitimlerin kayıtları yeniden Trendyol Influencer Akademi portalına eklenecek. Böylelikle influencerlar kaçırdıkları eğitimlere portal üzerinden ulaşabilecek.

Trendyol ve Facebook’tan Reels Awards Yarışı

Trendyol’un Facebook ile işbirliği kapsamında Reels Awards Yarışı düzenlenecek. Müsabaka sonrasında yaratıcı içerik üreticileri mükafatların yanı sıra Instagram’da hesabının tanıtım bahtını da yakalayacak. Trendyol ve Facebook işbirlikleri ile internet içeriklerinin zenginleştirilmesine, yeni jenerasyonların ise içerik üreterek gelir sağlamasına takviye olmayı hedefliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı