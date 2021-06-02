Trendyol, Mayıs ayının en çok satılan kitaplarını açıkladı

Farklı kategorilerde on binlerce kitabı milyonlarca müşterisi ile buluşturan Trendyol, Mayıs ayında en çok talep edilen kitapların listesini kitapseverler için hazırladı.

Moda, elektronik, konut & mobilya, market besin, anne-çocuk, kozmetik üzere birçok kategoride 40 milyondan fazla eseri müşterileriyle buluşturan Trendyol, Mayıs ayında müşterilerinin en çok satın aldığı kitaplar listesini paylaştı. Dünya klasiklerinden şahsî gelişime, tarihten bilime, şiirden çocuk kitaplarına onlarca farklı kategoride yüzlerce kitabı Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştıran Trendyol, Mayıs ayında en çok talep gören kitapları açıkladı.

Türkiye’nin okuma alışkanlıkları hakkında bilgi veren çeşitli kategorilerden kitapların girdiği Trendyol’un listesinde Şahsî Gelişim kategorisinde “Gecikmeli Teslimiyet” kitabı tepeye yerleşirken, “Sevmek Yetmez” ve “Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar” kitapları da en çok satanlar listesinde birinci sıralarda yerini aldı.

Birinci 10 liste şu kitaplardan oluştu:

Gecikmeli Teslimiyet – M. Barış Uslu

Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar – Miraç Davet Aktaş

Sevmek Yetmez – M. Moraghan Jablow, Nancy Samalin

Var mısın ? – Doğan Cüceloğlu

Bayanlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever – Esra Ezmeci

Utangaç Ayı Monti – Duncan Beedie

Kendine Güvenen Fil – Louison Nielman

Kürk Mantolu Madonna -Sabahattin Ali

Hayvan Çiftliği – George Orwell

Bir İdam Mahkumunun Son Günü – Victor Hugo

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı