“Trio Patara”dan Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası üç kadın sanatçısının pandemide bir araya gelerek kurduğu Trio Patara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri’nde İzmir’li sanatseverlerle buluşuyor. Varyant Rotary Kulübü organizasyonundaki konserde Trio Patara Grubu, İzmir Ege Perla’daki konsere tüm İzmirlileri davet ediyor.

Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücüyle, insanlığın geçmekte olduğu bu zor döneme katkıda bulunmak amacıyla kurulan Trio Patara “Üç dişi yüreğin barış dileği bu Patara’dan Dünyaya…” mottosu ile İzmir’e geliyor. Trio Patara Grubunun repertuarı ise evrensel müziğin pek çok farklı dönem ve stillerinin yanı sıra kendi müziği ve gruba ithafen yazılmış seçkin eserlerden oluşuyor.

2020 yılının ‘’Patara Yılı’’ olarak ilan edilmesi sonrası kurulan Trio Patara müziğiyle antik çağlardan günümüze dinleyiciye masal tadında bir zevk sunuyor. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’ndan flüt sanatçısı Doç. Lelya Bayramoğulları, arp sanatçısı Aslıhan Güngör ve Antalya Devlet Opera ve Balesi solisti soprano Nurdan Küçükekmekçi’den oluşan Grubun “TRIO PATARA PATARA’YA ARMAĞAN” adlı Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli bir de albümü bulunuyor.

Trio Patara Grubu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel konseri İzmir Ege Perla’da gerçekleşecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı