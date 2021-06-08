Troller ile baş etmenin yolları

Trol ve trollemek dijitalleşen dünyada sıklıkla kullandığımız sözcükler. Trollemek, birinci bakışta zararsız üzere görünse de makûs şeylere yol açabiliyor, siber zorbalığa yahut siber tacize dönüşebiliyor. Siber güvenlik şirketi ESET, internet kullanıcılarını vakit zaman bezdiren troller ile nasıl başa çıkılacağını mercek altına aldı ve tekliflerini paylaştı.

Troller uzun müddettir hayatımızda olsa da toplumsal ağ çağıyla birlikte herkesin dikkatini çekmeye başladılar. Çeşitli tanınan platformlarda neredeyse birebir anda bulunur hale geldiler. Toplumsal medya, çevrimiçi oyun siteleri, haber sitelerinin yorum kısımları ve çevrimiçi tartışma panoları trollerin bulunabileceği yerlerden yalnızca birkaçı.

Bir trolü nasıl tanıyabiliriz?

İnternet trolü tabiri, kasti olarak tartışmalı ve kışkırtıcı yorumlar yazarak kaos oluşturmak emeliyle çevrimiçi yorum yapanları yahut tartışmalara katılanları anlatmak için kullanılıyor. Beşerler, olağan olarak, farklı kanılara sahip olabilirler fakat troller sizin ile fikir tartışmasına girmek ya da kendi fikrini paylaşmak isteyen şahıslar değildir. Troller kendi cümbüşleri için olay yaratmak üzere bilerek rahatsız edici yahut kışkırtıcı yorumlar yazanlardan, hassas şahısları çevrimiçi olarak rahatsız eden hatalılara kadar birçok farklı biçimlerde bulunabilir.

ESET uzmanları, siber hatalıların da tartışmalı içerikler yayınlayarak “trollemeye benzer” davranışlarda bulunabileceğinin altını çiziyorlar. Fakat çoklukla siber hatalıların yorumlarında niyetlerini destekleyen, “kaynak” üzere görünen temaslar bulunur. Oltalama maksatlı bu ilişkiler makus maksatlı yazılımla temaslı olabilir. Güvenmediğiniz kaynaklara, linklere tıklamayın ve dikkatli olun.

Troller ile etkileşime geçmeyin

Trollere gereç sağlamamanız dikkat etmeniz gereken en değerli ögedir. Aksi halde, tartışmayı körükler, tüm dikkati üstlerine çekmeyi başarırlar. Fikirlerinizi verimli bir halde tabir etmek yahut düzeyli bir tartışma ortamı yaratmak isteyebilirsiniz, fakat bu uğraşınız birçok vakit karşılıksız kalacaktır. Troller, tartışma ortamı oluşturmak istemezler. Onların planı, kızgın yahut kırgın bir karşılık almaktır. Bir trolle etkileşime geçmek, okların size yönelmesine neden olur.

Trollerin pişmanlık duyacağını düşünmeyin

Trollerin davranışları ve hareketleri siber zorbalığa yahut siber tacize dönüşebilir. Bu durumun nedeni çevrimiçi olduğumuzda kendimizi engelleme ihtiyacı duymamamız biçiminde yorumlanabilir. Detaylı bir biçimde incelenen bu kendini engelleme ihtiyacı duymama olgusu, insanların yüz yüze bağlantıda söylemeyeceği yahut yapmayacağı şeyleri çevrimiçi olarak söylemesi ve yapmasıdır. Troller, bu yaptıklarının gerçek hayattaki sonuçlarını, karşılarındaki kişinin nasıl hissettiğini ve kişiyi nasıl etkilediğini görmedikleri için hareketleri yahut kelamlarıyla ilgili rastgele bir pişmanlık yaşamazlar.

Trollere karşı kendimizi nasıl savunabiliriz?

Facebook, Twitter ve Instagram üzere toplumsal medya ağlarında kasıtlı olarak öbür kullanıcılara zorbalık yapan, herkese açık halde diğerlerinin şahsî bilgilerini yayınlayan, nefret söylemi kullanan yahut genel topluluk kurallarını ihlal eden trolleri bildirmenize imkan tanıyan araçlar vardır. Bu siteler bu cins davranışlara anlayış göstermez. Bu nedenle davranışın ciddiyetine bağlı olarak site moderatörleri, ikazlardan ve bu hareketleri tekrarlayanların hesaplarını süreksiz olarak engellemekten, süresiz olarak askıya almaya kadar cezalar uygulayabilir.

Haklarınızı korumak için şikayetçi olabilirsiniz

Trolleme diğer platformlarda da gerçekleşebilir, öncelikle hizmetin yöneticileriyle irtibata geçmelisiniz. Haber siteleri, saldırgan davranışlara karşı net siyasetlere sahiptir. Troller çoklukla bu siyasetleri ihlal eder ve bunun sonucunda süreksiz olarak engellenebilir yahut bu davranışlarının tekrar etmesi halinde kalıcı olarak yasaklanabilirler.

Trolleme davranışı hudutları aşar ve taciz, siber zorbalık, cinsel taciz, ırkçı telaffuzlar yahut kanunları çiğneyen öbür hareketlere dönüşürse yasal yollara başvurabilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı