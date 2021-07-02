TRT sanatçısı MESAM yönetimine aday oldu!

MESAM idaresine aday olan usta TRT sanatçı Cengizhan Sönmez, “30 Haziran’da MESAM’a hürmet, sevgi ve nezaket lisanını tekrar getireceğiz.” dedi.

Türkiye’nin en büyük sanatçı örgütlerinden biri olan MESAM’da (Musiki Yapıtları Meslek Birliği) seçim var. 30 Haziran’da Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak genel heyette Sümer Ezgü, Recep Ergül ve Cahit Berkay kümeleri yarışacak. 30 Haziran’da gerçekleşecek MESAM idaresine aday olan Sümer Ezgü’nün kümesi “MESAM Birlik ve Yenilik Grubu” ismine aday olan usta TRT sanatçı Cengizhan Sönmez, “Birçok değerli projemizin yanı sıra en kıymetlisi “Birlik ve Yenilik Grubu” olarak biz, 30 Haziran’da MESAM’a hürmet, sevgi ve nezaket lisanını yine getireceğiz. Ülkemizin kültür ve sanat işçileri olarak bunu hak ediyoruz.” tabirlerini kullandı. Sönmez, “Bir kaç şahsa değil, bütün adaylara dikkatle bakmalarını, tevatürlere değil projelere kulak vermelerini rica ediyorum.” dedi.

“GERÇEK SANATKARIN ÇABASINDAN, İLHAMINDAN HABERDAR MIYIZ?”

Cengizhan Sönmez açıklamalarına şöyle devam etti:

“Yüce yaradanın özel yeteneklerle donattığı, nüfusumuza oranla bir avuç denebilecek gerçek sanatkarın çabasından, ilhamından haberdar mıyız? Toplumda herkesin bir işi, mesleği, mesaisi, konutuna ekmek götürmek için çalıştığı iş yerleri var. Hiç düşünüyor muyuz bu müzik yapıtlarını üreten bestekarların, kelam muharrirlerinin geçimini nasıl sağladıklarını? İşte MESAM bunun için var. 30 Haziran’da MESAM Genel Konseyi var. İki yıllığına yeni bir idare ve üst konseyler seçeceğiz. Müziğin lisanını, notayı bilen, hem akademik, hem sahne çalışmalarıyla, hem de yapıtlarıyla tanınan sanatkarlarımızın bu misyonlarda bulunması, temsil açısından MESAM’ı daha güçlü kılmıştır. MESAM Birlik ve Yenilik kümesi olarak bizim de en çok odaklandığımız, eser sahiplerinin telif gelirlerini arttırmaya yönelik çalıştığımız mevzu dijital alan. Bilinmelidir ki, ‘dijital alanda telif geliri’ konusu bu periyodun ve geleceğin en kıymetli bahsidir. Birçok değerli projemizin yanı sıra en kıymetlisi Birlik ve Yenilik Kümesi olarak biz, 30 Haziran’da MESAM’a hürmet, sevgi ve nezaket lisanını yine getireceğiz. Ülkemizin kültür ve sanat işçileri olarak bunu hak ediyoruz. Tüm üyelerimizin toplumsal medyadan kümemizi takip etmelerini, bir kaç bireye değil, bütün adaylara dikkatle bakmalarını, tevatürlere değil projelere kulak vermelerini rica ediyorum. Çıkacak sonuçlar hepimizin, çocuklarımızın, hatta torunlarımızın geleceğidir.”

Sümer Ezgü ise kümesinin projelerinden kimilerini şu formda açıkladı:

“MESAM ve MSG birleşmesi, MESAM Dijital Platformu, emeklilik, şeffaflık, saygın bir MESAM, 400 milyon özel kopyalama harcı, avans, yaygın lisanslama ağı, hukukî dayanak, bilim ve teknoloji odaklı profesyonel çalışma, dağıtım sayısının artması”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı